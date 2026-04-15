La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha conquistato con autorità la finale d’andata della CEV Cup maschile, imponendosi sul campo del SVG Lüneburg in Germania. Mercoledì 15 aprile, la formazione emiliana ha dimostrato solidità e determinazione, ottenendo un vantaggio significativo in vista della gara di ritorno per un possibile trionfo europeo.

Piacenza: prestazione dominante in trasferta

Sotto la guida di Dante Boninfante, Piacenza ha schierato un sestetto efficace che ha dominato il secondo set con un parziale di 15-5. Un attacco vincente di Gutierrez sul 22-25 ha sigillato la chiusura del parziale a favore degli emiliani.

Il vantaggio è stato costruito con efficacia grazie a muri, attacchi incisivi e una difesa attenta, dettando il ritmo del gioco.

Il cammino verso il titolo europeo

La formazione di Boninfante, affiancata in panchina da Samuele Papi, ha raggiunto questa finale europea dopo aver superato l’ACH Volley Ljubljana in semifinale, un risultato che rappresenta il miglior traguardo continentale nella sua giovane storia. Il successo in Germania è un passo decisivo verso la conquista del titolo. Il ritorno è in programma mercoledì 22 aprile al PalaBancaSport di Piacenza, dove la squadra avrà l’opportunità di coronare la stagione con un ambito titolo europeo.

Lüneburg: un avversario internazionale

Il Lüneburg, avversario di Piacenza, è una squadra compatta e internazionale, attualmente prima in Bundesliga e vincitrice della DVV Pokal.

Il club tedesco, guidato da Stefan Hübner, ha iniziato la stagione in Champions League, per poi retrocedere in CEV Cup, eliminando il Greenyard Maaseik in semifinale. Piacenza, dal canto suo, ha costruito un cammino europeo solido e coerente, superando avversari come Berlin Recycling Volleys e ACH Volley Ljubljana, dimostrando continuità e determinazione.