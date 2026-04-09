Francesca Fangio, figura di spicco del nuoto italiano e specialista dei 200 rana, ha recentemente ripercorso le tappe salienti della sua carriera. Dalla sua crescita a Livorno fino alle prestigiose partecipazioni olimpiche, la nuotatrice ha raccontato un percorso costellato di record, importanti medaglie e costanti nuovi obiettivi.

Nata a Livorno nel 1995, Francesca Fangio ha mostrato fin da giovane un talento poliedrico, distinguendosi non solo nella sua specialità principale, la rana, ma anche nelle gare dei 200 e 400 misti. Questa precoce versatilità e la sua innata determinazione l'hanno portata rapidamente all'attenzione dei selezionatori, culminando nella sua prima convocazione in Nazionale.

Il suo debutto sulla scena internazionale è avvenuto agli Europei juniores di Belgrado, un momento significativo che ha segnato l'inizio di un percorso agonistico di alto livello. Sul fronte nazionale, Fangio ha saputo imporsi con determinazione: nel 2014 ha conquistato un prestigioso secondo posto agli Assoluti italiani, per poi affermarsi definitivamente nel 2015 con la vittoria del suo primo titolo nazionale.

La vera svolta nella sua carriera è arrivata sei anni più tardi, nel 2021, quando Francesca Fangio ha stabilito un nuovo record italiano nei 200 rana. Un'impresa notevole che ha superato il primato detenuto da Ilaria Scarcella per ben dodici anni. Questo risultato eccezionale le ha aperto le porte dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dove ha rappresentato l'Italia con onore nella sua specialità.

Traguardi europei e la strada verso Parigi 2024

Il palmarès di Francesca Fangio si è arricchito ulteriormente nel 2022. Nella suggestiva cornice della piscina del Foro Italico, la nuotatrice ha conquistato il suo primo podio europeo, ottenendo una medaglia d'argento nella staffetta 4×100 misti mista, un risultato che ha evidenziato la sua capacità di eccellere anche in contesti di squadra. La sua continuità ad alto livello è stata confermata anche dalla medaglia di bronzo vinta agli Europei in vasca corta di Kazan 2021.

Il 2024 ha segnato un altro capitolo fondamentale con la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Grazie a una prestazione di rilievo ottenuta al Settecolli, Fangio ha assicurato la sua presenza alla massima competizione sportiva, consolidando la sua posizione tra le migliori nuotatrici del panorama italiano e internazionale.

Questa sarà la sua seconda partecipazione olimpica, dopo l'esordio a Tokyo 2020.

Il profilo e le esperienze olimpiche

Con un'altezza di 1,62 metri e un peso di 57 chilogrammi, Francesca Fangio ha iniziato il suo percorso agonistico nel club Regina Nuoto. Attualmente, gareggia per il gruppo sportivo dell'Esercito ed è allenata da Stefano Franceschi. La sua carriera è caratterizzata da una notevole esperienza internazionale, avendo partecipato a ben due edizioni dei Giochi Olimpici: Tokyo 2020 e Parigi 2024. Oltre alla sua dedizione allo sport, Fangio coltiva anche una passione per la musica, dimostrando un equilibrio tra vita agonistica e interessi personali che ne arricchisce il profilo di atleta di successo.