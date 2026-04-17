La Freccia del Brabante 2026, giunta alla sua sessantaseiesima edizione, si prepara a offrire uno spettacolo di ciclismo intenso e imprevedibile. Con partenza da Beersel e arrivo a Overijse dopo 162,6 chilometri, la corsa si presenta quest'anno senza un chiaro favorito, un fattore che promette una competizione particolarmente aperta e combattuta. L'assenza di molti dei grandi nomi del panorama internazionale apre le porte a numerosi outsider, tra cui diversi corridori italiani pronti a mettersi in mostra.

Il Percorso: Muri e Punti Decisivi

Il tracciato, leggermente accorciato rispetto alle edizioni precedenti, è caratterizzato da ben ventuno muri.

Le prime difficoltà si incontreranno già nei chilometri iniziali con le ascese di Alsemberg (1,5 km al 3,9%) e Bruineput (1,2 km al 5,7%). Al chilometro 95, i ciclisti entreranno nel circuito finale, da ripetere per tre volte. Qui, i passaggi sugli storici muri in pavé di Hertstraat (700 m al 4,7%) e Moskesstraat (500 m al 9,2%) potrebbero risultare decisivi per l'esito della gara. Il circuito include anche i nuovi strappi di Holstheide e S‑Bocht Overijse (entrambi 1 km al 5,3%), aggiungendo ulteriore complessità a un percorso che funge da importante banco di prova in vista delle successive classiche delle Ardenne.

I Protagonisti e le Speranze Italiane

Nel novero dei candidati al successo, spiccano il francese Romain Grégoire (Groupama – FDJ United), un corridore completo abile sia in salita che nello sprint ristretto, e lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), reduce dalla vittoria nella Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Da tenere d'occhio anche Florian Vermeersch (UAE Team Emirates‑XRG), protagonista nelle recenti classiche del Nord, e Tibor Del Grosso (Alpecin Premier‑Tech), vincitore della NXT Classic. Il belga Tim Wellens (UAE) farà il suo rientro in gruppo dopo l'operazione alla clavicola, mentre tra i francesi si segnala Clément Venturini (Unibet Rose Rockets).

La pattuglia italiana si presenta agguerrita e con diverse opzioni. Edoardo Zambanini (Bahrain‑Victorious) potrebbe essere l'uomo di punta, affiancato da Marco Frigo (NSN Cycling Team) e Alessandro Covi (Team Jayco AlUla). Grande attenzione è rivolta a Mattia Agostinacchio (EF Education – EasyPost), che affronterà la sua prima gara ufficiale tra i professionisti.

Completano la squadra italiana Andrea Raccagni Noviero e Davide De Pretto, insieme ad altri giovani talenti pronti a sorprendere in questa classica di transizione.

La Freccia del Brabante: Tra Fiandre e Ardenne

La Freccia del Brabante si conferma una classica di transizione cruciale, segnando il passaggio dal pavé delle Fiandre alle salite più brevi e impegnative delle Ardenne, un vero e proprio preludio alla Liegi‑Bastogne‑Liegi. Il suo carattere equilibrato, accentuato dall'assenza di un dominatore designato, promette una corsa dinamica e ricca di colpi di scena. Su 162,6 chilometri, il tracciato offre un banco di prova significativo per i ciclisti che mirano a lasciare il segno nelle grandi classiche successive, con un mix di muri in pavé e salite che richiederanno forza e strategia.