Remco Evenepoel si profila come il principale favorito all'Amstel Gold Race, la prestigiosa classica olandese che domani darà il via al trittico delle Ardenne. L'assenza di Tadej Pogacar, vincitore dell'edizione precedente e ora concentrato su altri appuntamenti stagionali, spiana la strada al belga. Evenepoel, già terzo lo scorso anno dietro Mattias Skjelmose e lo stesso Pogacar, ha espresso una forte motivazione a conquistare questa corsa, definendola unica e imprevedibile.

Nell'edizione precedente, Evenepoel aveva dimostrato grande tenacia rientrando su Pogacar, protagonista di una fuga solitaria a quaranta chilometri dal traguardo.

Tuttavia, gli sforzi profusi da entrambi furono decisivi nello sprint finale, dove cedettero al danese Skjelmose, che quest'anno cercherà il bis. Tra i grandi assenti di questa edizione figurano anche Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, nomi di spicco del panorama ciclistico internazionale. 'Non è un senso di rivalsa a spingermi, ma semplicemente il desiderio di vincere questa gara, che è davvero unica e spesso regala tanti colpi di scena', ha dichiarato il 'piccolo cannibale' Evenepoel alla tv belga VRT, sottolineando la sua determinazione.

Il percorso e la condizione di Evenepoel

Giunta alla sua sessantesima edizione, l'Amstel Gold Race si snoda su un impegnativo percorso di 257 chilometri nel Limburgo.

Il tracciato è punteggiato da trentatré muri brevi ma intensi, per un dislivello complessivo di 3.400 metri. Evenepoel ha commentato le caratteristiche della corsa: 'È una gara lunga e ritmica, il che mi si addice perfettamente. Assomiglia alla Liegi, anche se i muri sono più corti'. Dopo un brillante inizio di stagione e un successivo calo di forma, il ciclista belga ha ritrovato la condizione ottimale, come dimostrato dal terzo posto al Giro delle Fiandre. La corsa vedrà al via anche una nutrita pattuglia di atleti italiani, sebbene le aspettative per un acuto siano moderate, una situazione simile a quella della prova femminile, dove le protagoniste saranno principalmente le migliori cicliste olandesi e belghe.

Le strategie delle squadre e il rientro di Wellens

L'assenza di Tadej Pogacar all'Amstel Gold Race è parte di una strategia mirata: lo sloveno sta concentrando la sua preparazione sulla Liegi-Bastogne-Liegi, il prossimo appuntamento Monumento in calendario tra dieci giorni, dove sarà indubbiamente tra i favoriti. Nel frattempo, la UAE Team Emirates potrà contare sul prezioso rientro di Tim Wellens, che torna alle competizioni dopo un infortunio alla clavicola. Wellens, vincitore della Brabantse Pijl nel 2018, ha ammesso di non essere ancora al culmine della forma, ma si è detto pronto a dare il massimo per la sua squadra. La formazione schierata per l'Amstel Gold Race include, oltre a Wellens, nomi come Baroncini, Bjerg, Cosnefroy, Giaimi, Großschartner e Sivakov, tutti pronti ad affrontare le sfide del difficile percorso olandese. L'attenzione del mondo del ciclismo rimane alta in vista del prossimo confronto diretto tra Evenepoel e Pogacar, atteso proprio alla Liegi-Bastogne-Liegi.