Demi Vollering ha dominato la Freccia Vallone femminile 2026 sul Mur de Huy. La fuoriclasse neerlandese ha rispettato i pronostici, conquistando la sua seconda vittoria dopo due secondi posti. Conferma il suo status di protagonista assoluta.

La corsa (148,2 km da Huy) ha visto numerosi tentativi di fuga. Il gruppo si è ricompattato nel finale. Vollering (FDJ United – SUEZ) ha gestito energie e posizione, preparandosi all’attacco decisivo.

Il trionfo sul Mur de Huy

Nell’ultimo chilometro, la campionessa ha lanciato un assolo irresistibile, spingendo forte sui pedali e staccando le avversarie.

Il margine all’arrivo ha evidenziato la sua superiorità, riportandola al successo che le mancava dal 2023.

Seconda Puck Pieterse (UAE Team ADQ), con rimonta. Il podio è completato daPaula Blasi (CANYON//SRAM zondacypto) che, dopo il trionfo all’Amstel Gold Race, ottiene un altro piazzamento di rilievo.

Le altre protagoniste e la migliore italiana

Chiudono la top five Kasia Niewiadoma e Anna Van Der Breggem (Team SD Worx-Protime). Da segnalare Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), migliore italiana, undicesima, un risultato notevole.

La Freccia Vallone femminile 2026 si conferma una delle prove più attese e spettacolari. Il Mur de Huy è stato ancora una volta decisivo per la vittoria.