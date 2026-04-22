Il giovane Federico Cinà (classe 2007, numero 205 ATP) ha concluso la sua avventura al primo turno del Masters 1000 di Madrid. L'azzurro è stato sconfitto dal danese Elmer Moller con il punteggio di 4‑6, 6‑7. L'incontro, sul Campo 6 della Caja Mágica mercoledì 22 aprile 2026, è stato un banco di prova importante per il talento siciliano, alla ricerca del primo successo stagionale in un tabellone principale ATP.

Analisi del Match

La partita si è rivelata combattuta. Nel primo set, durato circa cinquanta minuti, Cinà ha ceduto 4‑6, non concretizzando alcune palle break.

Nel secondo parziale, l'italiano ha lottato con determinazione fino al tie‑break, ma Moller ha prevalso per 6‑7, conquistando la vittoria. Le statistiche evidenziano un buon rendimento di Cinà con la prima di servizio (71% dei punti vinti), contrapposto a un misero 36% con la seconda. Questa differenza si è rivelata determinante nei momenti cruciali.

Il Percorso di Cinà

Federico Cinà aveva ottenuto l'accesso al tabellone principale grazie a una wild card, come già accaduto lo scorso anno. Inizialmente, avrebbe dovuto affrontare Alex Michelsen, ma il ritiro di Jack Draper ha modificato l'accoppiamento, portandolo a sfidare Elmer Moller, proveniente dalle qualificazioni e attuale numero 169 ATP.

Elmer Moller: Il Percorso alle Qualificazioni

Il danese Elmer Moller (classe 2003) ha dimostrato grande solidità sulla terra battuta, con vittorie nelle qualificazioni di Madrid. Per accedere al main draw, Moller ha superato Hugo Gaston e Pablo Llamas Ruiz. Queste prestazioni hanno ribadito la sua affinità con la superficie rossa, sulla quale aveva già ottenuto un significativo successo nell'ATP 250 di Santiago del Cile contro Román Andrés Burruchaga.

Il Mutua Madrid Open 2026

Il Mutua Madrid Open 2026, parte della categoria ATP Masters 1000, si sta svolgendo dal 21 aprile al 3 maggio sulla terra rossa della Caja Mágica. Questo evento è una tappa cruciale della stagione su terra battuta, attirando i migliori talenti del tennis mondiale.