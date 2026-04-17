Gian Piero Gasperini ha espresso sorpresa per l'intervista rilasciata da Claudio Ranieri, definendola un evento incredibile. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il tecnico ha sottolineato come tra i due non vi sia mai stato un «tono diverso», né durante le conferenze stampa pubbliche né nei rapporti diretti. «In tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione di questi toni», ha dichiarato Gasperini, evidenziando un elemento di novità nella comunicazione.

Il tecnico ha riconosciuto di aver subito un significativo impatto mediatico a causa della situazione, ma ha chiarito che per lui e per la squadra «l’alibi è zero».

La priorità resta la partita imminente: «Noi abbiamo nella testa di giocare una gara». Gasperini ha poi spiegato la sua strategia successiva: «Da quel momento in poi mi sono preoccupato solo di non rispondere e, in secondo luogo, di non creare alcun tipo di danno o difficoltà alla squadra». L'obiettivo principale, ha ribadito, è la qualificazione in Champions League, considerata «l’unica cosa importante».

La posizione di Gasperini e la concentrazione sul campo

Le dichiarazioni di Gasperini mirano a fare chiarezza sui rapporti con Ranieri. Nonostante la sorpresa suscitata dalle parole dell'altro tecnico, Gasperini ha voluto precisare che non esistono attriti personali tra i due. Il riferimento ai «toni» è stato interpretato come un aspetto inedito, mai percepito in precedenza, sia nelle interazioni pubbliche che in quelle private, suggerendo una nuova dinamica nella loro relazione professionale.

Il tecnico ha inoltre ribadito l'importanza di mantenere la squadra focalizzata sugli obiettivi sportivi. Ha sottolineato la necessità di evitare che la risonanza mediatica della vicenda possa trasformarsi in un pretesto o in una fonte di distrazione. L'unico traguardo su cui concentrare tutte le energie, ha insistito, è il raggiungimento della Champions League, un obiettivo cruciale per la stagione.

Il contesto della situazione

In un precedente momento, in occasione della vittoria contro il Pisa, Gasperini aveva già minimizzato eventuali tensioni con Ranieri. In quell'occasione, aveva affermato che «non ci sono mai stati screzi» e che «ci si vedrà la prossima settimana». Aveva anche evitato di commentare il suo passato all’Atalanta, invitando a non coinvolgere la sua ex squadra in tali discussioni.

Il quadro che emerge è quello di un rapporto professionale che, pur presentando le sue complessità, non è descritto come apertamente conflittuale. Gasperini sembra intenzionato a preservare la serenità all'interno del gruppo e a impedire che le dinamiche esterne possano influenzare negativamente il rendimento della sua squadra sul terreno di gioco, mantenendo alta la concentrazione sugli obiettivi sportivi.