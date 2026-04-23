La ginnastica artistica celebra un momento di significativa evoluzione con l'introduzione di tre nuovi elementi nel prestigioso Codice dei Punteggi. Questa importante novità, emersa in seguito all'ultima tappa della Coppa del Mondo svoltasi a Osijek, in Croazia, vede protagoniste tre atlete che hanno lasciato il segno nella disciplina delle parallele asimmetriche: la francese Romane Hamelin, la brasiliana Gabriela Rodrigues Barbosa e la greca Athanasia Mesiri. I loro innovativi movimenti sono stati ufficialmente certificati dal Comitato Tecnico della Federazione Internazionale, garantendo loro un posto permanente nel regolamento e il diritto di essere intitolati con i loro cognomi.

I nuovi elementi e i loro dettagli tecnici

Entrando nel merito delle innovazioni, ciascun elemento apporta una specifica sfida tecnica e un valore distintivo. La ginnasta francese Romane Hamelin ha presentato una variazione del Pak, un movimento che ora porta il suo nome e che è stato classificato con un valore di difficoltà C (0,3). Dalla parte opposta dell'oceano, la brasiliana Gabriela Rodrigues Barbosa ha impressionato con una complessa uscita dallo Stalder con mezzo giro frontale, anch'essa riconosciuta con una difficoltà C (0,3). Infine, la greca Athanasia Mesiri ha elevato ulteriormente il livello con una spettacolare uscita con salto avanti, a cui è stato assegnato il più alto valore tra i tre, una difficoltà D (0,4).

Il Comitato Tecnico Mondiale (WTC) ha esaminato e approvato meticolosamente ciascuna di queste abilità, attribuendo i rispettivi valori di difficoltà e confermando il diritto delle atlete di intitolarle a sé stesse, un privilegio riservato agli elementi con un grado di difficoltà pari o superiore a C.

L'impatto sull'evoluzione della disciplina

L'aggiunta di questi tre elementi non è solo un riconoscimento individuale, ma un passo significativo per l'intera disciplina. Sebbene gli elementi non siano stati definiti come "difficoltà estreme", la loro introduzione nel Codice dei Punteggi sottolinea l'importanza dell'innovazione continua e della creatività nel mondo della ginnastica. Questi nuovi movimenti arricchiscono il repertorio tecnico disponibile per le ginnaste di tutto il mondo, spingendo i confini delle possibilità e incoraggiando la ricerca di nuove combinazioni e sequenze.

È un chiaro segnale che la Federazione Internazionale premia l'audacia e la capacità di contribuire all'evoluzione tecnica e artistica dello sport, mantenendo la ginnastica artistica una disciplina dinamica e in costante trasformazione.

Criteri per il riconoscimento e la nomenclatura

Il regolamento tecnico della Federazione Internazionale di Ginnastica stabilisce criteri precisi per l'intitolazione di un elemento al suo creatore. Affinché un movimento possa essere riconosciuto e portare il nome dell'atleta che lo ha eseguito per primo, è imperativo che la sua difficoltà sia almeno di grado C (0,3) e che l'esecuzione in competizione sia impeccabile. Le procedure seguite per le ginnaste Hamelin, Rodrigues Barbosa e Mesiri hanno pienamente rispettato questi rigorosi parametri.

Questo sistema garantisce che solo le innovazioni di un certo livello tecnico e di una comprovata esecuzione vengano immortalate nel Codice dei Punteggi, assicurando la qualità e la progressione della ginnastica artistica a livello globale.