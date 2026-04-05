La stagione internazionale di ginnastica ritmica ha visto Tara Dragas protagonista al Grand Prix di Thiais, classica internazionale che ha animato il weekend di Pasqua in Francia. L'azzurra ha brillato, conquistando due podi nelle finali di specialità e sfiorando la medaglia nel concorso generale individuale. Meno fortunato l'esordio stagionale per le Farfalle di Desio, che hanno incontrato difficoltà nel concorso generale a gruppi.

Nel concorso generale individuale, Tara Dragas ha chiuso al quarto posto con un totale di 106.450 punti, mancando il podio per soli 45 centesimi.

La competizione è stata vinta dalla bielorussa Alina Harnasko (112.200), seguita dalla russa Mariia Borisova (110.350) e dalla kazaka Akhmaral Yerekesheva (106.900). La ginnasta friulana ha ottenuto 28.500 al cerchio, 27.450 alla palla, 24.900 alle clavette e 25.600 al nastro, con qualche errore di troppo proprio alle clavette che ha compromesso la sua posizione.

Le finali di specialità, pur non essendo prove olimpiche, hanno esaltato il talento di Dragas. L'azzurra ha trionfato al cerchio con 29.250 punti, superando Yerekesheva (29.150) e Borisova (28.050). Alla palla, ha conquistato un eccellente secondo posto con 29.350 punti, dietro ad Harnasko (29.850) e davanti a Borisova (28.250). Questi risultati confermano la sua costante crescita e la capacità di competere ai massimi livelli, avendo centrato tre finali su quattro attrezzi.

Esordio delle Farfalle di Desio

Il Grand Prix di Thiais ha segnato il debutto stagionale per il gruppo dell’Accademia di Desio, composto da Lorjen D’Ambrogio, Sofia Colombo, Alessia Rigato, Giulia Segatori, Sofia Maffeis e Alexandra Naclerio. Le azzurre hanno concluso il concorso generale per gruppi al dodicesimo posto con un totale di 39.150 punti.

Dopo una valida esecuzione alle cinque palle, valutata 22.350, il gruppo ha commesso numerosi errori nell'esercizio misto (16.800), allontanandosi dalle posizioni di vertice. La gara è stata vinta dall’Ucraina (49.100), seguita da Francia (46.500) e Kazakhstan (46.250). Nella finale di specialità, le Farfalle si sono classificate settime.

L'esordio ha evidenziato la necessità per il gruppo di Desio di affinare le routine e migliorare la stabilità, in particolare nel misto.

Le atlete avranno una nuova opportunità di riscatto e crescita nel prossimo appuntamento internazionale a Tashkent, in Uzbekistan, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo.

Il panorama della ginnastica ritmica italiana

Attualmente, l’Italia può contare su due squadre nazionali di ginnastica ritmica. La settimana precedente, le Farfalle di Chieti avevano ottenuto un nono posto nel concorso generale e un promettente secondo posto con le cinque palle nella tappa di Coppa del Mondo a Sofia. La decisione su quale formazione rappresenterà l’Italia ai Mondiali di agosto, un appuntamento cruciale, verrà presa prossimamente. Il percorso di crescita delle squadre italiane prosegue, con l'obiettivo di competere ai massimi livelli internazionali.