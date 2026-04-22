Camila Giorgi ha annunciato il suo atteso ritorno nel circuito WTA, previsto per il 2027. La tennista italiana, che si trova attualmente in gravidanza, ha comunicato questa importante notizia attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Giorgi, la cui ultima apparizione agonistica risale all'11 maggio 2024, ha chiarito che il rientro avverrà dopo la maternità, sebbene la tennista non abbia ancora definito a quali specifici tornei prenderà parte.

L'atleta marchigiana, che in passato ha raggiunto la posizione numero 26 del ranking mondiale, ha condiviso con i suoi sostenitori diversi dettagli della sua vita personale.

Ha rivelato di essere alla diciannovesima settimana di gravidanza e che il lieto evento è atteso per la fine di settembre. Con entusiasmo, ha anche annunciato che il nascituro sarà un maschietto. Nel frattempo, Giorgi non resterà inattiva: ha in programma di partecipare a un camp estivo a Mallorca e di inaugurare prossimamente la sua Academy, dimostrando la volontà di mantenere un ruolo attivo nel mondo del tennis anche durante questo periodo di pausa dalle competizioni ufficiali.

La carriera e il percorso recente di Camila Giorgi

Camila Giorgi ha disputato la sua ultima partita ufficiale nel maggio del 2024, prima di rendere pubblica la sua gravidanza e il conseguente stop dall'attività agonistica.

La tennista si è unita in matrimonio lo scorso febbraio con l'ex tennista e coach argentino Andrea Pasutti, padre del futuro bambino. Nel corso della sua brillante carriera, Giorgi ha conquistato ben quattro titoli WTA, tra cui spicca il prestigioso WTA 1000 di Montreal nel 2021. A questi successi si aggiungono le vittorie a 's-Hertogenbosch nel 2015, a Linz nel 2018 e a Merida nel 2023.

Nonostante la pausa forzata, la determinazione della tennista a tornare a competere ai massimi livelli è inequivocabile. “Tornerò nel circuito WTA dal 2027”, ha affermato rispondendo a una domanda di un tifoso, ribadendo il suo impegno. Resta da stabilire quali saranno i primi appuntamenti agonistici che la vedranno protagonista, ma la sua ferma volontà di rientrare è chiara.

Maternità e carriera: il ritorno nel circuito WTA

Il previsto ritorno di Camila Giorgi nel 2027 si inserisce in un panorama sportivo sempre più aperto e inclusivo, dove un numero crescente di atlete sceglie di riprendere la propria carriera dopo la maternità. Negli ultimi anni, il circuito WTA ha offerto numerosi esempi di tenniste che sono riuscite a tornare a competere ad alti livelli dopo aver avuto un figlio, anche grazie a regolamenti specifici che tutelano la loro posizione nel ranking mondiale. L'esperienza di Giorgi potrebbe dunque rappresentare un ulteriore stimolo e un modello positivo per altre atlete che desiderano conciliare la vita familiare con le esigenze di una carriera sportiva di alto profilo.

La sua scelta di mantenere un legame attivo e costante con il mondo del tennis, attraverso l'organizzazione di camp e l'imminente apertura di una propria Academy, conferma la chiara intenzione di Giorgi di rimanere una figura di spicco nel panorama sportivo, anche in questa fase di significativa transizione personale e professionale.