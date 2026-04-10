Il circolo Colle degli Dei di Velletri si prepara ad accogliere un appuntamento cruciale per il tennis femminile italiano: il turno preliminare della Billie Jean King Cup 2026 tra Italia e Giappone. Le Azzurre, guidate dalla capitana Tatiana Garbin, scendono in campo con l'obiettivo di conquistare uno dei sette ambiti pass per le Finals di Shenzhen, proseguendo la striscia di successi delle ultime edizioni.

La sfida si aprirà con Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la numero uno giapponese Moyuka Uchijima. A seguire, sarà il turno di Jasmine Paolini, opposta a Himeno Sakatsume, giovane tennista nipponica che quest'anno ha debuttato nel tabellone principale di uno Slam agli Australian Open.

L'ambizione è chiara: replicare il percorso vincente che ha visto l'Italia protagonista nelle edizioni precedenti della competizione.

Il Cammino Azzurro e le Convocate

La formazione italiana, oltre a Cocciaretto e Paolini, vede tra le convocate Lucia Bronzetti, Sara Errani e Lucrezia Stefanini. Quest'ultima sostituisce Tyra Caterina Grant rispetto alle precedenti chiamate. Il confronto con il Giappone evoca un precedente significativo: proprio contro la squadra asiatica le Azzurre avevano iniziato il loro cammino trionfale nell'edizione 2024 della Billie Jean King Cup. La capitana Garbin ha sottolineato la forza del gruppo: “Questa squadra include il cuore di quella che lo scorso anno ha vinto la Billie Jean King Cup in Cina, un trionfo che, per come è maturato, ha confermato le qualità tecniche delle nostre giocatrici”.

Programma Dettagliato degli Incontri

Il qualifier di Billie Jean King Cup 2026, Italia-Giappone, si disputerà sulla terra battuta del circolo Colle degli Dei di Velletri (Roma) venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026. Il programma prevede un totale di cinque match:

VENERDÌ 10 APRILE (dalle ore 12:00) Elisabetta Cocciaretto vs Moyuka Uchijima Jasmine Paolini vs Himeno Sakatsume

SABATO 11 APRILE (dalle ore 11:00) Jasmine Paolini/Sara Errani vs Eri Hozumi/Shuko Aoyama Jasmine Paolini vs Moyuka Uchijima Elisabetta Cocciaretto vs Himeno Sakatsume



Le Squadre in Campo

Ecco le formazioni complete delle due nazionali:

ITALIA



Lucia Bronzetti

Elisabetta Cocciaretto

Sara Errani

Lucrezia Stefanini

Jasmine Paolini

Capitana: Tatiana Garbin

GIAPPONE



Moyuka Uchijima

Himeno Sakatsume

Nao Hibino

Eri Hozumi

Shuko Aoyama

Capitana: Ai Sugiyama

Dove Seguire la Sfida Italia-Giappone

L'intero qualifier di Billie Jean King Cup 2026 sarà trasmesso in diretta TV (in chiaro) su SuperTennis, disponibile al canale 64 del digitale terrestre e al 212 del bouquet Sky.

Sarà inoltre possibile seguire l'evento in streaming sul sito ufficiale di SuperTennis e tramite la piattaforma/app SuperTenniX. La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici, con le Azzurre determinate a confermare il proprio valore e a proseguire la striscia positiva nella prestigiosa competizione internazionale a squadre del tennis femminile.