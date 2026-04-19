Giulia Imperio è tornata a dominare la pedana internazionale, laureandosi Campionessa d’Europa nella categoria fino a 48 kg agli Europei di sollevamento pesi a Batumi, in Georgia. L’atleta azzurra ha conquistato un totale di 176 kg, frutto di 78 kg nello strappo e 98 kg nello slancio, riconquistando il titolo continentale a quattro anni di distanza dall’ultima affermazione. Questo trionfo segna il suo rientro in gara dopo un’operazione alla spalla, inaugurando nel migliore dei modi la rassegna per la squadra italiana con ben tre ori.

Visibilmente soddisfatta, Imperio ha condiviso le sue emozioni per il ritorno e il successo: "Dopo due anni di attesa finalmente siamo tornati sulla pedana internazionale con tre ori e il titolo continentale.

Mi è mancato tutto di una competizione: l’emozione, adrenalina, persino l’ansia! All’inizio è stato difficile assemblare tutti i pezzi per mettermi in gara, ma ero consapevole del mio potenziale e dopo l’ultima prova di strappo è andato tutto in crescendo". L’atleta ha inoltre espresso gratitudine per il sostegno ricevuto durante il percorso di recupero: "Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a recuperare dall’infortunio e ad arrivare qui oggi con questo risultato importantissimo: in primis il Gruppo Sportivo Militare dell’Esercito che mi supporta sempre, la mia famiglia e la Federazione".

La competizione e i podi

La gara si è svolta il 19 aprile 2026 presso lo Sports Palace Batumi. Giulia Imperio ha dimostrato la sua superiorità sia nello strappo, sollevando 78 kg, sia nello slancio, con 98 kg, raggiungendo un totale di 176 kg che le ha assicurato la medaglia d’oro.

Il podio della categoria ha visto al secondo posto Kateryna Malaščuk (Ucraina) con 172 kg, e al terzo Boyana Kostadinova (Bulgaria) con 169 kg. Imperio ha così conquistato l’oro in tutte e tre le specialità – strappo, slancio e totale – confermandosi la migliore nella categoria dei pesi gallo.

Contesto e record di categoria

La competizione dei 48 kg femminili ha visto la partecipazione di tredici atlete, incluse rappresentanti di Inghilterra e Scozia nel gruppo B. Nonostante la brillante prestazione di Imperio, i record europei e mondiali della categoria rimangono ancora significativamente più alti: il record mondiale di strappo è fissato a 93 kg, quello di slancio a 122 kg, e il record europeo di totale a 194 kg. La performance dell’atleta italiana, pur non avvicinando questi limiti assoluti, ha ribadito la sua netta superiorità a livello continentale e ha sancito il suo pieno recupero dopo l’infortunio.