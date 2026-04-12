Il Settebello di pallanuoto si prepara ad affrontare l’Ungheria oggi, nell’ultimo impegno della seconda fase della World Cup 2026. La partita, in programma alle 14:00 nella piscina di Alessandropoli, vede l’Italia scendere in acqua senza particolari pressioni, avendo già assicurato il proprio posto alle Final Eight di luglio. L’obiettivo principale per la squadra di Alessandro Campagna è ora consolidare il miglior piazzamento possibile nel girone C, che include le formazioni più quotate del torneo: Spagna, Grecia e la stessa Ungheria.

Il Percorso del Settebello: Dalla Qualificazione alle Final Eight

Il cammino dell’Italia nella World Cup 2026 è stato finora brillante. Il Settebello ha dominato il primo girone, conquistando con pieno merito la qualificazione alla fase finale. In quella fase iniziale, gli azzurri hanno ottenuto tre vittorie consecutive, superando formazioni come Spagna, Stati Uniti e Croazia, chiudendo a punteggio pieno e garantendosi il primo posto e l’accesso diretto alle Final Eight che si terranno a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio.

Nella seconda fase del torneo, l’obiettivo si è spostato sulla definizione della “griglia di partenza” per le sfide decisive di Sydney. Nonostante la posta in palio non fosse più la qualificazione, le partite disputate dagli azzurri sono state comunque intense e combattute.

Una vittoria contro la Grecia e una sconfitta contro la Spagna hanno posizionato l’Italia al secondo posto provvisorio nel girone C, rendendo la sfida odierna con l’Ungheria cruciale per confermare o migliorare questa posizione.

La Sfida con l'Ungheria e il Roster Azzurro

La partita contro l’Ungheria rappresenta l’ultima occasione per il Settebello di testare le proprie strategie e affinare gli schemi in vista delle fasi finali. Per questo incontro, il commissario tecnico Alessandro Campagna potrà contare su un roster completo e competitivo. La formazione include: Marco Del Lungo, Francesco Lorenzo Cassia, Stefano Guerrato, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mario Del Basso, Alessandro Carnesecchi, Gianmarco Nicosia, Jacopo Alesiani, Eduardo Campopiano e Alessandro Balzarini.

L’Italia punta a chiudere questa fase preliminare con una prestazione convincente, non solo per il piazzamento, ma anche per mantenere alto il morale e la fiducia in vista degli appuntamenti decisivi. Come dichiarato dal CT Campagna: “Abbiamo giocato una bella pallanuoto e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che sono le finali di Sydney. Ora vedremo nel nuovo girone altre partite performanti e dovremo continuare su questa linea.” Questo impegno finale è quindi un’opportunità per il Settebello di dimostrare la propria forza e preparazione.