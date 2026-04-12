La prima giornata del Gran Premio di Sardegna MXGP 2026 ha visto Jeffrey Herlings trionfare nella gara di qualifica, confermando le attese. L'olandese (Honda) ha avuto la meglio su Romain Febvre (Kawasaki), campione del mondo in carica. Febvre, pur in testa inizialmente, ha ceduto alla pressione del rivale, rimanendo in scia.

Dietro i due, Tom Vialle (Honda), già primo in qualifica in Argentina, ha cercato di inserirsi nella lotta. Il siciliano Andrea Adamo (KTM) è stato autore di una brillante partenza, risalendo dalla diciannovesima casella. Tim Gajser (Yamaha), poleman, ha ritrovato il suo smalto migliore.

Meno fortunato Lucas Coenen, caduto alla prima curva e ripartito ultimo. Notevole la rimonta di Kay de Wolf (Husqvarna) e il decimo posto di Alberto Forato (Fantic).

Risultati della qualifica e i piloti italiani

Herlings ha mantenuto un vantaggio costante su Febvre, senza riuscire a sferrare l'attacco decisivo. Gajser, dopo tre giri, ha superato Adamo e nel finale anche Vialle, chiudendo terzo. Vialle si è classificato quarto, contenendo gli assalti di Coenen. Andrea Adamo ha concluso sesto, precedendo de Wolf. Alberto Forato è ottavo, a punti sulla sabbia sarda. Tra gli italiani, Mattia Guadagnini (KTM) è giunto quindicesimo, dopo un sorpasso su Andrea Bonacorsi (Ducati), diciassettesimo al rientro.

Aggiornamenti sul campionato mondiale e programma

Nella classifica generale del mondiale, il distacco di Vialle da Coenen (tabella rossa) si è ridotto a sei lunghezze. Herlings è terzo, con Gajser quarto, davanti al campione del mondo Febvre, che sale al quinto posto. Il programma prevede Gara 1 alle 14.15 e Gara 2 alle 17.10, appuntamenti clou del round mondiale ed europeo.

Un approfondimento sulle dinamiche del campionato e sulle prestazioni dei piloti è fornito dallo studio show in diretta, arricchendo il racconto di una giornata intensa di motocross.