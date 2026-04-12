Oggi, domenica 12 aprile 2026, il crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo ospita il Gran Premio di Sardegna, quarta tappa del Mondiale Motocross. La giornata prevede le due gare lunghe a punteggio pieno per le classi MX2 e MXGP, con ampia copertura in diretta streaming e televisiva.

Programma e dove seguire le gare

Il programma inizia alle ore 13.15 con la Gara-1 della classe MX2, seguita alle 14.15 dalla Gara-1 della classe MXGP. Entrambe le prime manche sono disponibili in diretta streaming su MXGP-TV, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN. Si segnala che Eurosport 2 è accessibile anche per gli abbonati a Tim Vision e Discovery+.

Le emozioni proseguono con la Gara-2 della MX2 alle ore 16.10 e la Gara-2 della MXGP alle 17.10. Queste seconde manche saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSportHD (canale 58) e in diretta streaming su RaiPlay, oltre che sulle stesse piattaforme streaming già menzionate. Su Rai Sport (canale 58), la Gara 1 è in diretta e la Gara 2 in differita serale, mentre su RaiPlay entrambe le manche sono in streaming gratuito. Una diretta testuale completa l'offerta per gli appassionati.

I protagonisti del GP di Sardegna

La sfida si preannuncia intensa. Jeffrey Herlings, forte della pole position conquistata ieri, è tra i favoriti per la vittoria. Dovrà affrontare il leader del campionato, Lucas Coenen, determinato a difendere la sua "tabella rossa".

Anche la coppia HRC, composta da Herlings e Tom Vialle, è pronta a lottare per le posizioni di vertice. Tra i piloti italiani, il rookie Andrea Adamo punta a ottenere un risultato significativo in almeno una delle due manche, cercando di lasciare il segno in questa importante tappa del Mondiale.