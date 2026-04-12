La Sir Susa Vim Perugia si prepara ad affrontare la Gas Sales Bluenergy Piacenza in un incontro cruciale valido per Gara 3 delle semifinali dei playoff scudetto di Superlega maschile. L'appuntamento è fissato per oggi, domenica 12 aprile 2026, al Pala Barton Energy, dove la formazione umbra avrà la possibilità di chiudere la serie sul 3-0 e conquistare l'accesso alla finale davanti al proprio pubblico.

Il percorso dominante di Perugia nella serie

La squadra guidata da Angelo Lorenzetti ha già dimostrato la propria superiorità, ipotecando seriamente il passaggio del turno grazie ai successi ottenuti nelle prime due gare.

Il cammino di Perugia è stato finora impeccabile, mettendo sotto pressione la formazione piacentina.

In Gara 1, disputata lo scorso 6 aprile, i padroni di casa hanno prevalso con un risultato di 3-1, con parziali di 25-23, 25-21, 20-25, 25-22. In quell'occasione, i principali artefici della vittoria per gli umbri sono stati Wassim Ben Tara, autore di 19 punti, affiancato da Oleh Plotnytskyi con 18 e Kamil Semeniuk con 14. Per Piacenza, si sono distinti il centrale Robertlandy Simon, che ha messo a segno 19 punti (con 4 muri e 3 ace), e Alessandro Bovolenta con 14 punti.

La conferma della forza di Perugia è arrivata in Gara 2, giocata il 9 aprile, quando la squadra è riuscita a espugnare il PalaBanca con un altro netto 3-1 (25-18, 22-25, 25-20, 25-20), consolidando così il proprio vantaggio nella serie sul 2-0 e portandosi a un solo passo dalla finale.

Gara 3: l'opportunità di accedere alla finale

L'incontro di oggi, con fischio d'inizio alle ore 18.00, rappresenta per Perugia la grande occasione di chiudere definitivamente i giochi e qualificarsi per la finale scudetto. La formazione umbra ha mostrato una netta superiorità nei momenti cruciali delle partite precedenti, grazie a un servizio estremamente efficace, una fase di contrattacco incisiva e un rendimento costantemente solido dei suoi centrali, con Russo che si è distinto in particolare a muro e al servizio.

Dall'altra parte, Piacenza, pur avendo dimostrato buoni approcci ai set e potendo contare su contributi importanti da giocatori come Bovolenta, Simon e Gutierrez, ha pagato la minore continuità nei momenti decisivi.

Questa lacuna ha spesso compromesso la possibilità di ribaltare l'esito dei parziali, nonostante gli sforzi.

Il contesto generale della serie sottolinea la grande solidità di Perugia, capace di elevare il proprio livello di gioco nei finali di set e di sfruttare al meglio ogni occasione. Piacenza ha mostrato di poter competere, ma la mancanza di costanza nei frangenti più importanti ha inciso pesantemente sui risultati finora ottenuti. La posta in gioco è alta e Perugia cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per chiudere la serie e festeggiare l'accesso alla finale.