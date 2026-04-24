Il Gran Premio di Turchia farà ufficialmente ritorno nel calendario della Formula 1 a partire dal 2027, con una permanenza garantita per almeno cinque anni. L’annuncio è stato dato durante una cerimonia a Istanbul, alla presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, dell’amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali e del presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem. L’evento ha sancito il rientro della massima competizione automobilistica internazionale sul circuito di Istanbul Park, situato nella periferia asiatica della città sul Bosforo.

Il presidente Erdoğan ha sottolineato l’importanza di questo ritorno, dichiarando che è una “vittoria per la passione e la fiducia della Turchia nello sport”. Ha poi aggiunto che le gare di Formula 1 che si terranno all’Istanbul Park per almeno un lustro non solo sosterranno la posizione di leadership di Istanbul nel mondo, ma dimostreranno anche che il Paese è il “rifugio sicuro della sua regione”.

Il circuito di Istanbul Park: storia e caratteristiche

L’Istanbul Park, con i suoi 5.338 metri di lunghezza, è celebre tra appassionati e piloti per la sua impegnativa Curva 8, caratterizzata da ben quattro punti di corda. Il circuito ha già ospitato il Gran Premio di Turchia dal 2005 al 2011 e, successivamente, nel 2020 e nel 2021.

L’edizione del 2020 è particolarmente ricordata per la vittoria di Lewis Hamilton, che in quell’occasione eguagliò il record di titoli mondiali detenuto da Michael Schumacher. L’ultima apparizione della Formula 1 a Istanbul risale al 2021, quando la gara fu inserita in calendario come sostituzione durante la pandemia di Covid-19.

Il rientro della Turchia nel calendario della Formula 1 è il frutto di anni di negoziati e di un significativo investimento. Can Bilim Eğitim Kurumları A.S., società co-proprietaria della filiale turca di Pirelli (produttore di pneumatici per la F1), ha acquisito i diritti di gestione del circuito per trent’anni. Questo accordo ha permesso di superare le difficoltà economiche che avevano rallentato le trattative negli anni precedenti, aprendo la strada a questo atteso ritorno.

La Formula 1 e la sua risonanza globale

Nella stagione 2025, la Formula 1 ha raggiunto un pubblico vastissimo, con oltre 827 milioni di telespettatori in più di 180 paesi e oltre 6,7 milioni di spettatori presenti sugli spalti. La categoria si è inoltre affermata come la lega sportiva internazionale più seguita, vantando un seguito sui social media di 2,3 miliardi di utenti. Il ritorno del Gran Premio di Turchia rappresenta, dunque, un’opportunità cruciale sia per il pubblico locale sia per accrescere la visibilità internazionale della città di Istanbul.

L’accordo prevede che l’Istanbul Park entri in rotazione con un altro Gran Premio già esistente, mantenendo il numero totale di gare stagionali a 24.

Questo ritorno è stato accolto con notevole entusiasmo sia dagli appassionati sia dagli addetti ai lavori, che riconoscono nel circuito turco una delle tappe più tecniche e spettacolari del calendario.