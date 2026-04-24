La squadra di Conegliano ha celebrato un traguardo eccezionale, conquistando l'ottavo scudetto consecutivo e il nono titolo della sua gloriosa storia nel volley femminile italiano. Questa vittoria, ottenuta in una finale avvincente contro Milano, ha consolidato il dominio incontrastato della formazione veneta. Il successo dimostra la straordinaria forza del gruppo, guidato dal coach Daniele Santarelli, che ha mantenuto un livello di competitività elevatissimo nel corso delle stagioni.

Il dominio incontrastato nel volley italiano

La recente conquista dell'ottavo scudetto consecutivo non è solo un successo, ma un traguardo storico che proietta Conegliano tra le squadre più leggendarie del volley italiano.

La società si conferma, anno dopo anno, una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale. La capacità della squadra di imporsi deriva da un gioco corale impeccabile e da una rosa di altissima qualità, composta da atlete di calibro internazionale, capaci di superare anche le avversarie più agguerrite.

Verso le Final Four di Champions League: la sfida europea

La stagione trionfale di Conegliano, sebbene già coronata dallo scudetto, è ben lungi dal concludersi. La squadra si prepara ora a un altro appuntamento di prestigio internazionale: le Final Four di Champions League. L'evento, attesissimo, è in programma il 2 e 3 maggio a Istanbul. Qui, le campionesse venete si misureranno con le migliori formazioni d'Europa, in una competizione che rappresenta il massimo livello del volley continentale.

L'obiettivo è chiaro: confermare il proprio valore anche sui palcoscenici internazionali e puntare alla conquista del titolo più ambito.

La partecipazione a queste Final Four non è solo un'opportunità per aggiungere un altro trofeo, ma costituisce anche un significativo riconoscimento del valore e della costante eccellenza di Conegliano. La squadra è determinata a chiudere la stagione nel modo più glorioso possibile, regalando nuove ed emozionanti soddisfazioni ai suoi numerosi e appassionati tifosi.