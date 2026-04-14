Il Ranieri Impiantistica CN Posillipo ha conquistato una brillante vittoria, superando con un netto 17-7 la Telimar Palermo nell’anticipo della ventunesima giornata della Serie A1 maschile di pallanuoto. La partita, disputata questo pomeriggio al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli, ha visto i rossoverdi consolidare il quarto posto in classifica, portandosi a un vantaggio di cinque punti sul Trieste, in attesa dei risultati delle altre gare in programma. Un successo che conferma la determinazione della squadra, come sottolineato dall'allenatore Pino Porzio.

L'incontro è stato preceduto da un commosso minuto di silenzio in memoria del giornalista Franco Esposito. La Ranieri Impiantistica ha iniziato la gara con grande piglio, sbloccando il risultato con Milicic e raddoppiando subito dopo con Rocchino, abile a colpire in superiorità numerica. La solida difesa rossoverde, guidata dall'attenta prestazione di Spinelli tra i pali, ha impedito al Telimar di trovare la via del gol nelle prime battute. La formazione di mister Porzio ha poi allungato sul 3-0 con una rete di Valle, anch'essa in superiorità. Solo nel finale del primo parziale il Palermo è riuscito a sbloccarsi con Alfonso Pozo, anch'egli con l'uomo in più, chiudendo il primo quarto sul 3-1.

Anche nel secondo tempo la Ranieri Impiantistica ha mantenuto il controllo, trovando il gol con Nagy e successivamente con un gran tiro da fuori di Rocchino, che ha portato il punteggio sul 5-1. Spinelli si è superato parando un rigore a Saveljic, e dopo un'azione rocambolesca, Serino ha realizzato la rete del 6-1. Nell'ultimo minuto del parziale, il Telimar ha accorciato le distanze con Muscat, in superiorità, fissando il punteggio sul 6-2 dopo due tempi. Il terzo quarto ha visto il Telimar segnare con Pettonati in superiorità, mentre Massaro ha parato un rigore a Renzuto, ma è capitolato sul tentativo dai cinque metri di Cuccovillo. Nonostante i tentativi del Palermo con Giliberti, la Ranieri Impiantistica ha piazzato un altro decisivo break di 4-0 con le reti di Rocchino, Cuccovillo (in superiorità), Radovic (su rigore) e Bertoli.

Nel finale, le reti di Alfonso e Radovic hanno portato il risultato sul 12-5 all'ultimo intervallo.

La prova di forza del Posillipo

Nel quarto e ultimo parziale, Alfonso Pozo ha segnato ancora in superiorità, ma la risposta del Posillipo non si è fatta attendere con il quarto gol personale di Rocchino. Renzuto ha realizzato il 14-6 in superiorità a metà del tempo. Negli ultimi minuti della gara, le reti di Lo Dico, Mattiello, Renzuto e De Florio La Rocca, con un gran diagonale, hanno fissato il punteggio finale sul 17-7. La prestazione corale della squadra di mister Pino Porzio è stata evidente, con ben undici marcatori diversi. Mattia Rocchino si è distinto come top scorer dell'incontro con quattro reti.

Tra le fila della Telimar, Alfonso Pozo è stato il miglior realizzatore con tre reti. Le superiorità numeriche sono state sfruttate con efficacia dal Posillipo, che ha realizzato cinque gol su undici occasioni più tre rigori, mentre la Telimar si è fermata a quattro su undici più un rigore. Il pubblico presente, circa cento spettatori, ha potuto assistere a una prestazione convincente della formazione napoletana.

Le parole dell’allenatore e il prossimo impegno

Al termine della gara, l’allenatore Pino Porzio ha espresso la sua soddisfazione e la visione per il futuro: "Stiamo continuando a lavorare per arrivare nella migliore posizione possibile ai playoff. Dobbiamo arrivare alla post-season in condizioni ottimali, anche dal punto di vista mentale.

Già nel corso degli allenamenti ho notato ottima concentrazione e una buona condizione fisica. Abbiamo fatto una prova attenta, soprattutto dal punto di vista difensivo. Anche in attacco ci sono stati tanti contropiedi, giocando con grande lucidità. Sabato, in casa del Quinto, servirà un Posillipo determinato come quello di oggi."

Il prossimo appuntamento per la Ranieri Impiantistica CN Posillipo sarà la trasferta contro l’Iren Genova Quinto, in programma sabato prossimo 18 aprile alle ore 15:00. L'obiettivo sarà confermare quanto di buono mostrato nell’anticipo contro la Telimar e mantenere il vantaggio in classifica in vista dei cruciali playoff.