Un evento senza precedenti ha segnato la mezza maratona di Pechino: un robot umanoide, denominato “Lightning” e sviluppato dalla casa cinese Honor, ha stabilito un nuovo primato assoluto. Il robot ha completato i 21 chilometri della gara in un tempo eccezionale di 50 minuti e 26 secondi, superando in modo significativo il record mondiale umano detenuto dall’ugandese Jacob Kiplimo, che si attesta a 57 minuti e 20 secondi. La competizione si è svolta su corsie dedicate, separate da quelle dei corridori umani, per garantire la massima sicurezza.

Trionfo tecnologico alla Mezza Maratona E-Town

L’impresa storica si è concretizzata a Pechino il 19 aprile 2026, nel contesto della mezza maratona E-Town. In questa edizione, robot e atleti umani hanno gareggiato simultaneamente, ma su percorsi paralleli, una misura precauzionale per prevenire qualsiasi tipo di collisione. Il robot vincitore, “Lightning”, ha dimostrato capacità avanzate di navigazione autonoma, completando la distanza con una velocità media impressionante di circa 25 km/h. Questo risultato non solo ha infranto il primato umano di Kiplimo, stabilito a Lisbona nel marzo 2026, ma ha anche evidenziato il notevole progresso raggiunto nel campo della robotica applicata allo sport.

Un balzo in avanti rispetto al passato

Il successo di “Lightning” rappresenta un salto qualitativo straordinario rispetto all’edizione precedente della gara. Nel 2025, infatti, i robot partecipanti impiegavano oltre due ore e quaranta minuti per coprire la stessa distanza, un tempo nettamente superiore. L’edizione del 2026 ha visto una partecipazione record con oltre cento robot, un incremento significativo che sottolinea il crescente interesse e gli investimenti in questa tecnologia. Le performance di stabilità e velocità dimostrate dall’umanoide “Lightning” segnano un progresso tecnologico di grande rilievo, proiettando nuove prospettive per il futuro delle competizioni tra macchine e, potenzialmente, per l’interazione con l’uomo in vari ambiti.

Regolamento e innovazione autonoma

Il regolamento della mezza maratona E-Town 2026 ha giocato un ruolo cruciale nell’incentivare l’innovazione. È stata introdotta una penalizzazione specifica per i robot che venivano controllati da remoto, mentre i modelli completamente autonomi, come il robot “Lightning”, non erano soggetti ad alcuna sanzione. Questa normativa ha chiaramente favorito lo sviluppo e l’impiego di sistemi di navigazione autonoma sempre più sofisticati ed efficienti. La scelta di far gareggiare i robot su corsie separate, oltre a garantire la sicurezza, ha permesso di valutare le loro prestazioni in un ambiente controllato, spingendo ulteriormente i confini dell’ingegneria robotica e della sua applicazione in contesti sportivi ad alta performance.