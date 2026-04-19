Alla vigilia di un cruciale scontro diretto per la salvezza in Serie A, Cremonese e Torino si preparano ad affrontarsi nella 33ª giornata di campionato. I rispettivi allenatori, Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa, hanno delineato le aspettative e le strategie per la sfida in programma domenica allo stadio Zini di Cremona. Giampaolo ha esortato la sua squadra a mostrare concretezza, mentre D’Aversa ha caricato i suoi definendo l’incontro una vera e propria “guerra sportiva”.

Le parole di Marco Giampaolo: l'imperativo della concretezza

Il tecnico della Cremonese, Marco Giampaolo, ha offerto un’analisi lucida della situazione della sua squadra, anticipando una gara estremamente complessa.

Ha sottolineato che il Torino si presenterà come una formazione “libera mentalmente e pronta a giocarsela senza pressioni”. Per i grigiorossi, l’imperativo è “disputare una partita attenta e ordinata”, poiché il margine di errore è ridotto. Giampaolo ha rivelato che la settimana di preparazione è stata dedicata alla cura di ogni dettaglio tecnico, per affrontare ogni possibile scenario. “Quando qualcosa non funziona, dobbiamo avere gli strumenti per rimettere tutto in equilibrio”, ha affermato, evidenziando come le partite possano essere ribaltate con scelte giuste, comportamenti corretti e anche attraverso giocate semplici, capaci di conquistare terreno progressivamente.

Il mister ha posto l’accento sull’importanza di infondere certezze nel gruppo, affermando che “ai giocatori servono risposte concrete, non solo parole”.

Pur riconoscendo una certa fragilità, ha ribadito la consapevolezza che le ultime sei gare stagionali saranno decisive per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. La sua conclusione è stata un forte richiamo alla concretezza: “I dettagli fanno la differenza, spesso sono nascosti dove meno te lo aspetti. Dobbiamo essere pratici, concreti e capaci di scegliere, di partita in partita, le soluzioni più efficaci”.

Roberto D’Aversa: “Una guerra sportiva per il Torino”

Dal fronte granata, Roberto D’Aversa ha caricato i suoi definendo la trasferta a Cremona una vera e propria “guerra sportiva”. Ha evidenziato la determinazione degli avversari, che “lottano per non retrocedere”, e ha insistito sulla necessità per il Torino di presentarsi pronto “sia sul piano tecnico che su quello dell’atteggiamento”.

Il tecnico ha ricordato che la salvezza matematica non è ancora stata raggiunta, ribadendo che “per una squadra come il Toro il minimo sindacale è andare a vincere a Cremona”. L’obiettivo è chiaro: “dobbiamo fare il meglio possibile: non dobbiamo rallentare la nostra corsa”.

Riguardo la formazione, D’Aversa ha confermato l’assenza dello squalificato Ismajli. Tuttavia, ha rassicurato sulla copertura difensiva, affermando: “So le caratteristiche di Maripán e Marianucci, a prescindere da chi giocherà siamo in sicurezza”, dimostrando fiducia nelle alternative a disposizione.

La posta in palio: scontro diretto per la salvezza

L’incontro di domenica allo stadio Zini di Cremona assume i contorni di uno scontro diretto cruciale per le ambizioni di salvezza di entrambe le formazioni.

Il Torino, forte di due successi consecutivi, si presenta con un bottino di 39 punti in classifica, avendo consolidato un margine rassicurante, seppur non ancora definitivo, sulla zona retrocessione grazie alle vittorie negli scontri diretti contro Verona e Pisa. La Cremonese, invece, si trova in una situazione ben più delicata, ferma a 27 punti, a pari merito con il Lecce. I grigiorossi, che hanno raccolto solo tre punti nelle ultime tre giornate sotto la guida di Giampaolo, non possono più permettersi passi falsi, rendendo la posta in gioco estremamente alta per entrambe le squadre.

La partita sarà ampiamente accessibile agli appassionati, con la trasmissione in diretta streaming su DAZN e la possibilità di seguirla anche sul canale Sky Zona DAZN (214).