L'Inter ha compiuto un passo significativo verso la conquista dello Scudetto, travolgendo il Cagliari per 3-0 nell'anticipo serale della trentatreesima giornata di Serie A. La vittoria, maturata interamente nella ripresa a San Siro, ha visto le reti di Thuram, Barella e Zielinski, protagonisti di una prestazione in crescendo che ha consolidato la posizione dei nerazzurri in vetta alla classifica.

Primo tempo di studio e poche occasioni

La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da un ritmo lento e da una scarsità di occasioni da gol, nonostante il possesso palla.

Il Cagliari, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque gare, ha mostrato iniziativa con Palestra, che ha servito Sebastiano Esposito, il cui tiro è stato prontamente respinto da Martínez. Palestra si è dimostrato il più propositivo tra i suoi, supportato da Adopo, e ha tentato anche una conclusione dalla distanza. L'Inter, attenta in difesa, ha avuto la sua prima azione offensiva al 18' con un passaggio di Dimarco per Pio Esposito, fermato da Mina. Il ritmo è rimasto blando, ma Pio Esposito ha animato il finale di tempo con un colpo di testa deviato e un potente destro al 42', respinto di pugni da Caprile.

La ripresa: l'Inter sblocca e dilaga

Dopo un primo tempo sottotono, l'Inter è rientrata in campo con un piglio decisamente più aggressivo, imponendo la propria superiorità.

I nerazzurri hanno cercato subito il gol, prima con Barella e poi con un passaggio di Pio Esposito per Dumfries. La svolta è arrivata al 53': Dimarco ha fornito la sua sedicesima assistenza stagionale, superando un avversario sulla sinistra e servendo Thuram in area, che ha siglato l'1-0. Pochi minuti dopo, al 56', i nerazzurri hanno raddoppiato: Thuram ha sollevato Barella sulle spalle per celebrare il 2-0, frutto di un potente destro dal limite dell'area scagliato dal centrocampista. Il gol ha infiammato San Siro, con i tifosi che hanno intonato il coro: “¡Los líderes de la liga se escapan!”.

Con il passare dei minuti, il Cagliari ha perso intensità, mentre la qualità dell'Inter ha continuato a imporsi.

All'86', Bonny ha avviato un'azione sulla sinistra, superando diversi avversari e servendo Dumfries, il cui colpo di testa è finito alto. Il momento culminante della serata è stata la celebrazione di Zielinski dopo il 3-0. Il centrocampista polacco, nel tempo di recupero, ha messo il sigillo sulla partita con un potente tiro da fuori area, fissando il risultato sul definitivo 3-0 e coronando una serata perfetta per la squadra di casa, che ha iniziato a "cucirsi lo scudetto tricolore" sul petto.

Verso la conquista del Tricolore

Questa netta vittoria rappresenta un ulteriore, fondamentale passo dell'Inter verso la conquista del Tricolore. La prestazione offerta nel secondo tempo ha evidenziato la superiorità tecnica e la forza mentale della squadra, capace di sbloccare una partita inizialmente bloccata e di chiuderla con determinazione e concretezza, consolidando la propria posizione in vetta alla classifica.