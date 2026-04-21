Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 si preparano a offrire un’esperienza televisiva senza precedenti per tutti gli appassionati di tennis. Da mercoledì 6 maggio a domenica 17 maggio, l’intero torneo sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, garantendo una copertura completa e approfondita di ogni singolo match. La grande novità di quest’anno è l’introduzione di una partita al giorno del tabellone maschile, che sarà disponibile in diretta e in chiaro anche su TV8, rendendo così l’evento accessibile a un pubblico ancora più vasto.

Copertura integrale e l'inedita offerta in chiaro

L’offerta di Sky Sport assicura la visione di tutte le gare, sia del circuito maschile che femminile, con la possibilità di seguire gli incontri anche in streaming su NOW. Questa programmazione capillare si arricchisce ulteriormente con la scelta strategica di TV8 di trasmettere quotidianamente un incontro maschile. Tale decisione sottolinea la volontà di avvicinare il grande pubblico agli eventi sportivi di prestigio, consolidando l’interesse per il tennis nel panorama italiano.

Il successo di ascolti come motore della scelta

La determinazione di proporre un match al giorno in chiaro su TV8 è stata fortemente influenzata dagli eccellenti risultati di ascolto registrati in occasione di eventi tennistici di rilievo.

Le finali del torneo di Montecarlo e, in particolare, l’edizione 2025 di Wimbledon hanno dimostrato un crescente coinvolgimento degli spettatori. L’ultimo atto del torneo monegasco, che ha visto trionfare Jannik Sinner, ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico, raggiungendo su Sky e TV8 un impressionante 25% di share, con una media di oltre 3 milioni 230 mila spettatori. Ancora più straordinaria è stata la finale sull’erba londinese, dove la vittoria del numero 1 al mondo ha segnato un record di oltre il 40% di share, con ben 5 milioni 670 mila spettatori medi. Questi numeri confermano il grande appeal del tennis e la validità della strategia di diffusione.

Dettagli sulla programmazione e i diritti televisivi

La copertura degli Internazionali BNL d’Italia da parte di Sky si estenderà fino al 2028, includendo sia il tabellone maschile che quello femminile. Gli incontri saranno distribuiti su diversi canali dedicati, tra cui Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Per chi preferisce la flessibilità dello streaming, sarà possibile seguire ogni momento del torneo tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Questa ampia disponibilità mira a soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati, garantendo un accesso completo e diversificato all'evento.