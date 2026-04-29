L'attesa è (quasi) finita per Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, pronto a fare il suo esordio stagionale dopo ben 242 giorni di assenza dalle competizioni. Il velocista azzurro sarà il protagonista atteso mercoledì 20 maggio nella 15ª edizione del Meeting internazionale Città di Savona, dove correrà i 100 metri presso il Centro polisportivo Giulio Ottolia. Questo evento segna un momento cruciale per Jacobs, che riparte da una pista a lui cara.

La pista savonese evoca infatti ricordi fortunati per Jacobs. Nel maggio 2021, proprio su questo tracciato, il campione infranse per la prima volta in carriera il muro dei dieci secondi, fermando il cronometro a 9"95.

Un tempo che ancora oggi rappresenta il record del meeting e il primato italiano, superando quello di Filippo Tortu. Il ritorno a Savona assume quindi un significato simbolico per il velocista, che qui ha già conquistato ben tre vittorie complessive nel corso della sua carriera.

Un nuovo inizio con Camossi e obiettivi ambiziosi

Il 2026 si apre per Jacobs con un rinnovato sodalizio tecnico al fianco di Paolo Camossi, dopo un periodo trascorso ad allenarsi negli Stati Uniti con Rana Reider. Il meeting savonese sarà il primo, fondamentale banco di prova in vista di una stagione ricca di appuntamenti di prestigio. Tra questi, spiccano il Golden Gala di Roma e, soprattutto, gli Europei, dove Jacobs punta a conquistare uno storico terzo oro consecutivo nei 100 metri.

«Il traguardo adesso è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028, per ora lo vedo ancora lontano perché voglio concentrarmi sulle due stagioni che lo precedono. L'obiettivo sono i Giochi ma anche i prossimi mesi saranno pieni di traguardi. A cominciare dagli Europei: dopo Monaco e Roma, a Birmingham voglio prendermi il terzo oro di fila sui 100», ha dichiarato Jacobs in una recente intervista, delineando i suoi ambiziosi piani per il futuro.

La tappa savonese del World Athletics Tour Bronze vedrà inoltre la partecipazione di altri importanti protagonisti della velocità italiana, tra cui Zaynab Dosso nella prova femminile dei 100 metri. Per Marcell Jacobs, questo debutto stagionale rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio agonistico dopo un 2025 condizionato da infortuni, un anno che ha messo alla prova la sua determinazione.

Savona: la pista dei record e il trampolino per il futuro

Il Meeting internazionale Città di Savona si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario dell’atletica italiana, fungendo da teatro per prestazioni memorabili e da banco di prova per i migliori velocisti. La pista ligure ha già visto Jacobs protagonista di imprese storiche e, anche quest’anno, sarà il punto di partenza per una stagione che si preannuncia ricca di sfide e obiettivi di alto livello. Il ritorno del campione olimpico, affiancato dal suo storico coach Camossi, accende l'attesa tra gli appassionati e rilancia le ambizioni dell'atletica azzurra in vista dei grandi appuntamenti internazionali che la attendono.