Il Gran Premio di Sardegna della MXGP ha incoronato Lucas Coenen come protagonista indiscusso, con il giovane pilota belga che ha conquistato una doppietta eccezionale, vincendo sia gara-1 che gara-2. L'evento, svoltosi sull'impegnativa pista di Riola Sardo, ha messo in risalto il talento cristallino di Coenen, il quale, grazie a questi successi, ha significativamente ridotto il proprio distacco dal leader della classifica mondiale.

La gara-1, iniziata alle 14:15, ha visto Coenen (in sella alla sua KTM) protagonista di una straordinaria rimonta.

Dopo una partenza non ottimale, il belga ha saputo recuperare posizioni con determinazione, superando Jeffrey Herlings (su Honda) al sesto giro e tagliando per primo il traguardo. Herlings ha mantenuto la seconda posizione, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Romain Febvre (su Kawasaki). Per quanto riguarda i piloti italiani, Andrea Adamo ha concluso sesto, Alberto Forato ottavo, Mattia Guadagnini quindicesimo e Andrea Bonacorsi diciassettesimo. Questa vittoria ha permesso a Coenen di ridurre a soli sei punti il divario da Tom Vialle nella classifica mondiale provvisoria.

Coenen si conferma in Gara-2

La seconda manche, disputata nel tardo pomeriggio, ha ribadito la superiorità di Lucas Coenen.

Il pilota belga ha replicato la performance dominante della prima gara, tagliando il traguardo ancora una volta davanti a Jeffrey Herlings. La terza posizione è stata conquistata da Kay de Wolf. Tra gli italiani, Andrea Adamo, che si trovava in ottava posizione, è stato purtroppo costretto al ritiro a causa di una caduta. Alberto Forato ha invece dimostrato grande costanza, ottenendo un ottimo settimo posto. Anche Tim Gajser, nonostante una caduta, è riuscito a rientrare nella top ten, evidenziando la sua determinazione.

La Classifica Mondiale Aggiornata

Al termine del Gran Premio di Sardegna, la classifica mondiale ha subito importanti variazioni. Lucas Coenen si trova ora al comando con 192 punti, seguito da Jeffrey Herlings con 178.

Tom Vialle scende a 162 punti, mentre Romain Febvre si attesta a 160 e Tim Gajser a 149. La doppietta di Coenen, caratterizzata dalla capacità di rimontare dalla decima posizione in gara-1 e di prendere il comando al sesto giro, conferma la sua crescita esponenziale e la competitività della KTM in questa stagione. Herlings, con la sua costanza di rendimento, si conferma uno dei principali contendenti al titolo, mentre Febvre e de Wolf continuano a essere figure di spicco nella categoria.

Il weekend di Riola Sardo ha offerto agli appassionati uno spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena, con diversi piloti costretti al ritiro e numerosi cambi di posizione che hanno animato le fasi iniziali di entrambe le manche.

La lotta per il titolo mondiale si preannuncia ora più serrata che mai, con Lucas Coenen che, grazie a questa doppietta decisiva, rilancia con forza le proprie ambizioni per il prosieguo della stagione, promettendo ulteriori sfide avvincenti.