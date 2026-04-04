Jannik Sinner si è raccontato senza filtri in un nuovo vlog pubblicato sul suo canale YouTube, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita quotidiana, le passioni e i retroscena personali. Il campione azzurro ha svelato un lato umano e spontaneo, lontano dalle luci dei campi di gioco, attraverso aneddoti familiari, riflessioni sul successo e confessioni ironiche.

Le origini sportive e la scelta di carriera

Il percorso di Sinner nel tennis è iniziato in tenera età: “La prima volta che sono andato su un campo da tennis è stata con mio padre. È stato lui a regalarmi la mia prima racchetta.

Avevo circa tre anni e mezzo, quattro. Da lì ho iniziato a giocare, ma non tantissimo: magari un paio d’ore a settimana fino ai 13 anni circa”. Parallelamente, Sinner coltivava una passione per lo sci, che tuttavia si è rivelata mentalmente molto impegnativa a causa delle levatacce e del freddo. Nonostante vincesse spesso nello sci e quasi mai nel tennis, ha deciso di proseguire con quest'ultimo, cercando qualcosa di nuovo.

Routine, abitudini e la sua visione della vita

Per l'atleta, il sonno è fondamentale: Sinner cerca di dormire almeno nove ore, pur riconoscendo le difficoltà dovute agli orari di allenamento. Integra la sua routine con “piccoli sonnellini nel pomeriggio, che aiutano molto”.

Con un sorriso, ha confessato di essere stato bocciato all’esame per la patente della moto per ben tre volte. Le sue abitudini alimentari includono l'assenza di alcol, preferendo bevande a base di zenzero, mirtillo e arancia, e il mango come frutto preferito. Prima delle partite, segue un rituale peculiare: recarsi sempre nello stesso bagno, ma cambiando la scelta se la stagione precedente non è andata bene.

La sua filosofia di vita è chiara: come tennista, l'obiettivo è vincere, ma è altrettanto cruciale godersi il percorso, accettando alti e bassi. Come persona, aspira a crescere nel modo giusto, convinto che il successo non debba mai alterare la propria essenza. Per Sinner, circondarsi delle persone giuste e godersi la vita, poiché “si vive una volta sola”, sono aspetti prioritari.

Trionfi e passioni oltre il campo

Tra i momenti più felici della sua carriera, Sinner ne ha ricordati due in particolare. Il primo è stato il raggiungimento del numero uno nel giugno 2024, avvenuto durante il torneo del Roland Garros a Parigi, un momento che ha “davvero goduto”. L’altro, ancora più significativo, è stata la vittoria a Wimbledon, un traguardo che per lui non era nemmeno un sogno. Vincere a Wimbledon con i suoi genitori, il fratello e gli amici presenti è stato “sicuramente il momento più felice” mai vissuto su un campo da tennis.

Fuori dal campo, Sinner ha rivelato le sue passioni. Sul golf, ha ammesso di non essere un giocatore esperto, con un handicap di “30–35, che è piuttosto scarso”.

La sua vera predilezione va al karting: “Kart, tutto il giorno. Il golf è bello per un giorno, ma il kart lo farei sempre”, ha dichiarato con entusiasmo.

Il concetto di successo, per Sinner, trascende i risultati sportivi: significa avere la possibilità di scegliere cosa fare e dedicarsi a ciò che si ama, divertendosi. Implica anche condurre una vita “normale e sana”, riconoscendo che la salute è un privilegio. “Noi siamo qui su un campo da golf a divertirci: questo per me è successo”, ha aggiunto, sottolineando l'importanza di apprezzare i momenti.

Infine, il suo consiglio ai giovani aspiranti atleti è di amare ciò che si fa e di godersi il percorso, concentrandosi sul miglioramento quotidiano piuttosto che solo sul risultato finale.

Ha sottolineato la necessità di sacrifici, anche al di fuori del campo. Riguardo a un'ipotetica carriera alternativa, Sinner ha immaginato di lavorare in cucina con suo padre, che era o è un cuoco, con l'ambizione di sviluppare ulteriormente tale attività.