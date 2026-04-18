La stagione sportiva di Javier Martinez si sarebbe dovuta concludere qualche settimana fa, ma la sua squadra è finita ai play-out e quindi le vacanze sono state rimandate. Domenica 19 aprile, però, il 31enne giocherà un match importantissimo per il futuro della Terni Volley Academy, una partita da dentro o fuori che sarà anche l'ultima nel palazzetto che lo ha ospitato quest'anno

Il saluto di Javier ai tifosi di Terni

I play-out del campionato di A3 stanno per concludersi e con essi arriveranno i verdetti che alcune squadre stanno aspettando da settimane.

Domani, domenica 19 aprile, la Terni Volley Academy sarà impegnata in un match da dentro o fuori con Savigliano, una diretta concorrente per la salvezza.

A rendere ancora più speciale questa partita è che sarà anche l'ultima in casa di questa stagione, quindi i giocatori saluteranno i tifosi che li hanno sostenuti in questi mesi.

Javier si sta preparando a guidare il gruppo verso il successo, un po' come ha cercato di fare per tutto l'anno realizzando oltre 400 punti.

Ultimo match della stagione in quel di Terni

Domenica 19 aprile ore 20:00

Al palaterni 🔴🟢🐉 #GoDragons pic.twitter.com/nmhOKwsxgT — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) April 17, 2026

Il trasloco e le vacanze

Quello del 19 aprile sarà il penultimo match dei play-out per la Terni Volley Academy, che dunque chiuderà la stagione in trasferta tra qualche settimana.

Una volta conclusi questi appuntamenti decisivi, Javier potrà concedersi un po' di riposo: "Manca poco", ha scritto il pallavolista in una storia che ha postato su Instagram di recente per sottolineare che a breve inizieranno le vacanze.

Prima di partire per qualche viaggio, però, Martinez sarà impegnato con un trasloco importante: il 31enne si trasferirà a Lecco con Helena e lì comincerà una nuova vita professionale.

I dubbi sull'addio alla pallavolo

Il futuro professionale di Javier è tutt'altro che certo, o meglio è stato lui stesso a precisare che non ha ancora deciso se lascerà definitivamente la pallavolo dopo i play-out.

"Non sono sicuro di voler smettere, sento che ho ancora tanto da dare a questo sport", ha detto Martinez in una diretta che ha fatto di recente su TikTok.

Stando a quello che ha lasciato intendere in live, il 31enne dovrebbe dedicarsi a nuovi progetti almeno fino a gennaio e poi deciderà se continuare a giocare oppure no.