Il curling italiano si rinnova: Joël Retornaz ha annunciato la sua nuova squadra per la stagione 2026-2027. Il campione prosegue la carriera con un team rinnovato, pronto a sfidare il Team Spiller.

La formazione vede Alberto Pimpini (lead), già in Nazionale con Retornaz, con esperienze ai Giochi Olimpici Invernali 2026, due Mondiali e quattro Europei. Si uniscono i fratelli Andrea e Stefano Gilli (second e third). I Gilli vantano un oro e due argenti in tre finali mondiali junior e sono gli attuali campioni italiani assoluti.

La fine di un ciclo e l'inizio di una nuova sfida

L'annuncio segue la conclusione della storica esperienza del precedente Team Retornaz, che per un decennio ha dominato la scena. La squadra, composta da Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, ha deciso di separarsi a fine stagione, dopo anni di dedizione e traguardi importanti.

Il Team Retornaz ha avuto il suo apice nell’autunno 2023, con tre titoli Grand Slam consecutivi. Ha ottenuto bronzi ai Mondiali (2022, 2024) e agli Europei (2021, 2022). Joël Retornaz (42 anni, quattro volte olimpionico) prosegue la carriera, mentre i suoi ex compagni (28-31 anni) cercano nuove opportunità.

Prospettive per la nuova formazione

La scelta di Retornaz di continuare è un segnale di continuità e ambizione per il curling italiano. L'esperienza di Pimpini e il talento dei Gilli offrono una solida base. La nuova formazione sfiderà il Team Spiller, puntando a consolidare la propria posizione e a ottenere nuovi successi.