La Juventus deve affrontare una nuova tegola significativa con l'ennesimo stop forzato di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, che aveva accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento pre-partita contro il Genoa, è stato sottoposto a specifici accertamenti diagnostici presso il J|Medical. Tali esami hanno purtroppo evidenziato una lesione di basso grado del soleo, un infortunio che lo costringerà lontano dai campi da gioco per un periodo stimato di altre tre settimane. Il suo rientro in campo è ora previsto non prima dell'inizio del mese di maggio, un duro colpo per le ambizioni bianconere nel momento cruciale della stagione.

Un finale di stagione compromesso per Vlahovic

Per Dusan Vlahovic, questo infortunio rappresenta un'amara delusione e compromette seriamente il suo rush finale di stagione. Il centravanti serbo aveva riposto grandi speranze nella sosta per le nazionali, utilizzandola per recuperare la forma fisica ottimale e prepararsi al meglio per le ultime decisive giornate di campionato. I suoi obiettivi erano chiari e ambiziosi: essere il trascinatore della Juventus verso la qualificazione alla prossima Champions League e, contestualmente, meritarsi sul campo il tanto atteso rinnovo di contratto con il club torinese, il tutto a suon di gol. Purtroppo, il nuovo problema al polpaccio ha vanificato tutti questi piani, costringendolo a un'ulteriore e inaspettata pausa forzata proprio quando la squadra avrebbe avuto più bisogno del suo apporto.

La "maledizione muscolare" del numero nove

La carriera di Dusan Vlahovic sembra essere perseguitata da una vera e propria maledizione muscolare. Non è infatti la prima volta che l'attaccante si trova a fare i conti con problemi di questa natura. In precedenza, era stato fermato da una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro, e ora si ritrova nuovamente ai box per questo nuovo infortunio al soleo. Il tecnico Spalletti, che finora ha potuto contare solo in maniera limitata sul suo numero nove, dovrà fare a meno del suo centravanti titolare ancora per diverse settimane. Questa ennesima battuta d'arresto mette nuovamente in discussione il suo futuro sotto la Mole, con le trattative per il rinnovo di contratto che non avevano ancora raggiunto una fumata bianca e che ora potrebbero subire ulteriori rallentamenti o complicazioni.

Sospiro di sollievo per Mattia Perin

Una notizia decisamente più confortante giunge invece dal fronte di Mattia Perin, che regala un sospiro di sollievo all'ambiente bianconero. Il portiere, che aveva accusato un problema al polpaccio durante la medesima partita contro il Genoa, è stato prontamente sottoposto a esami diagnostici approfonditi. Fortunatamente, gli accertamenti hanno escluso qualsiasi tipo di lesione, scongiurando così un ulteriore stop per la squadra. Perin verrà ora monitorato quotidianamente dallo staff medico della Continassa, in vista della prossima importante trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, un match cruciale in programma sabato alle ore 20.45. La sua disponibilità è fondamentale per la squadra in questo periodo.

Le partite che Vlahovic sarà costretto a saltare

L'assenza di Dusan Vlahovic si farà sentire nelle prossime sfide della Juventus. A causa della lesione al soleo, il centravanti serbo non sarà disponibile per gli impegni cruciali che attendono i bianconeri nelle prossime settimane. In particolare, è confermato che salterà le partite contro l'Atalanta e il Bologna, due incontri fondamentali per la classifica. È altamente probabile che la sua assenza si estenderà anche al big match contro il Milan, fissato per il 26 aprile. Il rientro più plausibile per l'attaccante è previsto per la prima partita del mese di maggio, quando la Juventus affronterà il Verona, sperando di averlo nuovamente a disposizione per le ultime decisive gare del campionato.