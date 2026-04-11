L'Italia ha staccato il pass per le Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen, in Cina, grazie alla decisiva vittoria nel doppio. La coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini ha superato le avversarie giapponesi Shuko Aoyama e Eri Hozumi con il punteggio di 6-2, 7-5, chiudendo così il tie di qualificazione in modo perentorio e assicurando alle azzurre un posto tra le migliori otto nazionali.

La cronaca dettagliata del match

Il primo set ha visto le tenniste italiane imporre un ritmo incalzante e dominare la scena fin dalle prime battute, chiudendo agevolmente con un netto 6-2.

La frazione successiva, il secondo set, si è rivelata decisamente più combattuta e ricca di colpi di scena. Le giapponesi Hozumi e Aoyama sono riuscite a conquistare un break, ma la reazione di Errani e Paolini non si è fatta attendere, concretizzandosi in un immediato contro-break. La partita è proseguita con continui ribaltamenti di fronte e scambi avvincenti, mantenendo alta la tensione fino al punteggio di 5-5. È stato a questo punto che le azzurre hanno dimostrato la loro determinazione, mantenendo il servizio e, nel dodicesimo e decisivo game, Sara Errani ha sigillato la vittoria con una volée alta vincente, dopo un errore di dritto da parte di Aoyama che ha spedito la palla in rete.

L'entusiasmo a Velletri e le ambizioni azzurre

L'entusiasmo era palpabile a Velletri, dove il pubblico ha tributato un'ovazione alle proprie beniamine. Il capitano Tathiana Garbin ha esultato visibilmente, condividendo la gioia per l'importante traguardo raggiunto. L'Italia, già detentrice delle ultime due edizioni della prestigiosa competizione, punta ora a un tris storico, un obiettivo che rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione di vertice nel tennis mondiale femminile e confermerebbe la sua egemonia nella Billie Jean King Cup.

Le Final Eight di Shenzhen attendono l'Italia

Con questa fondamentale vittoria nel doppio, l'Italia si assicura ufficialmente la partecipazione alle Final Eight della Billie Jean King Cup.

L'appuntamento è fissato a Shenzhen, in Cina, dal 22 al 27 settembre 2026, dove le migliori otto nazionali si sfideranno per il titolo. La cronaca testuale ha salutato i lettori con l'annuncio della meritata qualificazione, ponendo fine alla diretta dell'incontro che ha visto trionfare le azzurre.