L'Italia ha conquistato il punto decisivo nella sfida contro il Giappone, disputata a Velletri, assicurandosi così la qualificazione della nazionale azzurra alle Finals della Billie Jean King Cup. La coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini ha superato le giapponesi Eri Hozumi e Shuko Aoyama in due set, con il punteggio di 6-2, 7-5, chiudendo il confronto sul 3-0 per l'Italia.

La squadra guidata da Tathiana Garbin era già in vantaggio grazie alle vittorie ottenute il giorno precedente: Elisabetta Cocciaretto aveva battuto Moyuka Uchijima, mentre Jasmine Paolini aveva superato Himeno Sakatsume.

Il successo nel doppio ha quindi sancito la qualificazione alle Finals, che si disputeranno a Shenzhen, in Cina, nel mese di settembre. L'Italia si presenterà all'appuntamento da favorita, avendo vinto le ultime due edizioni del torneo.

La formazione azzurra e l'obiettivo del terzo titolo

La nazionale italiana, capitanata da Tathiana Garbin, si è presentata a Velletri con una formazione composta da Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e Jasmine Paolini. Garbin, alla guida della squadra dal 2017, ha già conquistato i titoli nel 2024 e 2025, con un bilancio complessivo di diciotto vittorie e sette sconfitte. L'Italia, detentrice del titolo, ha già ottenuto sei successi complessivi nella competizione, confermando il suo ruolo di protagonista nel tennis femminile internazionale.

Il Giappone, guidato dalla capitana Ai Sugiyama, si è presentato con Shuko Aoyama, Nao Hibino, Eri Hozumi, Himeno Sakatsume e Moyuka Uchijima. La sfida si è svolta presso il complesso sportivo Colle degli Dei di Velletri, struttura dotata di campi in terra battuta e aree dedicate all'ospitalità, scelta come cornice ideale per l'evento internazionale.

Verso le Finals: contesto e ambizioni

La conferenza stampa di presentazione dell'evento si era tenuta presso la sede della Regione Lazio a Roma, con la partecipazione del presidente della FITP, Angelo Binaghi, che aveva sottolineato l'importanza della sfida e il coinvolgimento della comunità locale. L'Italia, dopo aver vinto le Finals 2025 battendo Cina nei quarti, Ucraina in semifinale e Stati Uniti in finale, punta ora al terzo titolo consecutivo.

Un precedente tra Italia e Giappone risale ai quarti di finale delle Finals 2024, quando le azzurre si imposero per 2-1 a Malaga. Con la qualificazione ottenuta, la nazionale italiana si prepara ad affrontare le migliori squadre del mondo a Shenzhen con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato e consolidare la propria posizione nel tennis femminile internazionale.