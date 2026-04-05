Il Leeds United ha conquistato un posto in semifinale di Coppa d’Inghilterra (FA Cup) al termine di una sfida emozionante e ricca di colpi di scena contro il West Ham. La squadra, guidata da Daniel Farke, ha prevalso per 4-2 ai rigori, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sul 2-2. Questa vittoria epica proietta il Leeds verso l'attesissima semifinale a Wembley, dove affronterà il Chelsea alla fine di aprile.

Un match al cardiopalma: la rimonta e i supplementari

La partita, definita un vero e proprio "classico da FA Cup" per la sua intensità e i continui ribaltamenti, ha visto il Leeds portarsi in vantaggio con un rassicurante 2-0.

Le reti di Ao Tanaka e Dominic Calvert-Lewin sembravano aver indirizzato l'incontro, ma il West Ham ha saputo reagire con veemenza. Negli ultimi minuti di recupero, Mateus Fernandes e Axel Disasi hanno firmato una rimonta incredibile, pareggiando i conti e spingendo la gara ai tempi supplementari.

La fase extra ha mantenuto alta la tensione. Il West Ham ha sfiorato più volte il vantaggio, vedendosi però annullare ben due gol per fuorigioco. Il Leeds, dal canto suo, ha dovuto affrontare un momento di difficoltà con l'infortunio del portiere titolare, Alphonse Areola, prontamente sostituito dal giovane Finlay Herrick. Nonostante le avversità, la formazione di Farke ha mostrato grande carattere, resistendo agli attacchi avversari e portando la decisione ai calci di rigore.

La lotteria dei rigori e il ritorno a Wembley dopo 39 anni

La sequenza dagli undici metri si è trasformata in una vera e propria lotteria, dove l'eroismo del portiere del Leeds, Lucas Perri, è stato determinante. Perri ha neutralizzato con parate decisive i tentativi di Jarrod Bowen e Pablo, spianando la strada alla sua squadra. Il rigore decisivo è stato trasformato con freddezza da Pascal Struijk, che ha sigillato il 4-2 finale e scatenato l'esultanza dei tifosi. Questa storica vittoria segna il ritorno del Leeds tra le ultime quattro della FA Cup dopo ben 39 anni, un traguardo che mancava dal 1987.

Il quadro completo delle semifinali

Il sorteggio per le semifinali ha delineato un percorso affascinante per il Leeds, che si misurerà con il Chelsea in un duello che promette scintille.

Nell'altra semifinale, l'altra sfida vedrà contrapposti il Manchester City e il Southampton. Entrambe le semifinali si disputeranno nell'iconico stadio di Wembley, con gli incontri in programma per il 25 e il 26 aprile, promettendo un weekend di grande calcio e intense emozioni per gli appassionati.