Milano, 05 aprile 2026 – L'Inter ha compiuto un passo decisivo verso la conquista del tricolore, travolgendo la Roma con un perentorio 5-2 nel big match della trentunesima giornata di Serie A. Una vittoria che non solo consolida la leadership nerazzurra, ma invia un chiaro messaggio alle inseguitrici, rafforzando la propria posizione in classifica.

L'incontro è iniziato con un ritmo frenetico e subito intenso. Già al primo minuto, il rientrante Lautaro Martinez ha sbloccato il risultato, capitalizzando un assist preciso di Thuram e portando immediatamente in vantaggio i padroni di casa.

La reazione della Roma non si è fatta attendere: al 40', Mancini ha ristabilito la parità con un'incornata decisa, riaccendendo le speranze giallorosse. Tuttavia, proprio allo scadere del primo tempo, Calhanoglu ha sorpreso Svilar con un potente tiro dalla distanza, siglando il 2-1 che ha chiuso la prima frazione di gioco, dando un vantaggio psicologico ai nerazzurri.

La ripresa ha visto un'Inter trasformata e inarrestabile, che ha letteralmente dilagato. I nerazzurri sono scesi in campo con una determinazione travolgente, chiudendo di fatto la partita in pochi minuti. Ancora Lautaro Martinez, seguito da Thuram e Barella, hanno firmato una sequenza di reti che ha portato il punteggio sul 5-1 già al 18' del secondo tempo.

Un dominio incontrastato che ha evidenziato la superiorità tecnica e tattica della squadra di casa, incapace di essere contenuta dagli avversari.

Il dominio nerazzurro nella ripresa

Il secondo tempo è stato un vero e proprio monologo interista. L'ingresso in campo con una rinnovata energia ha permesso ai nerazzurri di imporre il proprio gioco e di concretizzare le numerose occasioni create con efficacia. La Roma, pur avendo tentato di accorciare le distanze al 25' con Pellegrini, che ha fissato il risultato sul 5-2, non è riuscita a contenere l'offensiva avversaria, subendo il ritmo e la pressione costante dell'Inter. La capacità dei milanesi di chiudere la partita in un lasso di tempo così breve ha dimostrato la loro maturità e la loro inequivocabile fame di vittoria, consolidando la prestazione.

Prospettive Scudetto e classifica

Con questo successo schiacciante, l'Inter rafforza ulteriormente la propria posizione di vertice in classifica, allontanando le dirette concorrenti e rendendo sempre più concreto il sogno scudetto. La Roma, d'altro canto, vede le proprie ambizioni di rimonta nel campionato affievolirsi significativamente, con la zona Champions League che si allontana. Il distacco dalle inseguitrici, con il Milan a nove punti e il Napoli a dieci, è ora considerevole e offre un margine di sicurezza importante. L'attesa è ora tutta per la sfida di domani al Maradona, dove un eventuale risultato favorevole ai nerazzurri, in caso di pareggio o sconfitta di una delle rivali, potrebbe spianare ulteriormente la strada verso il tanto agognato scudetto, rendendo la trasferta di Napoli decisiva per le sorti del campionato. La superiorità dell'Inter è emersa con chiarezza nella ripresa, quando la squadra ha imposto il proprio ritmo e chiuso la partita con efficacia, lasciando pochi dubbi sull'esito finale della gara.