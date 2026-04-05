Il Torino ha conquistato una vittoria fondamentale in trasferta contro il Pisa, imponendosi per 1-0 nella trentunesima giornata di Serie A. Il gol decisivo di Che Adams ha permesso ai granata di allontanarsi dalla zona retrocessione, portandosi a +9. Per il Pisa, la sconfitta aggrava la situazione, mantenendo la squadra all'ultimo posto; la retrocessione appare sempre più probabile.

Il Gol Decisivo e le Azioni Salienti

La partita si è sbloccata all'ottantesimo minuto grazie a Che Adams. L'attaccante ha insaccato da due passi su assist di Marcus Pedersen, che ha ricevuto un traversone da Ebosse.

Questo gol, a dieci minuti dalla fine, è stato determinante per l'1-0 finale del Torino.

Prima della rete granata, il Pisa aveva avuto una netta occasione per portarsi in vantaggio. Tramoni si è trovato a tu per tu con il portiere Paleari, ma ha sbagliato il passaggio decisivo per Stojilkovic, vanificando un'opportunità.

Classifica: Torino in Salvezza, Pisa in Crisi

Con questa vittoria, il Torino consolida la sua posizione, portandosi a +9 dalla zona retrocessione e acquisendo una relativa tranquillità. I granata hanno dimostrato carattere.

La situazione per il Pisa è sempre più complessa. La squadra rimane ultima in classifica, con la retrocessione che si profila come una prospettiva concreta. La lotta per la salvezza è ardua.

Il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, ha commentato la vittoria: "Vittoria molto importante che ci avvicina al nostro obiettivo. Sapevamo che il Pisa poteva metterci in difficoltà. Nel finale Adams ha potuto esaltare ancora di più le sue doti. Bravo Pedersen con l'assist per Adams". Le sue parole sottolineano il valore del successo.