Alinghi ha ufficializzato la formazione titolare che prenderà parte alla prima regata preliminare della America's Cup 2027, in programma nelle acque di Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026. L'annuncio è stato dato da Michel Hodara, direttore degli affari commerciali del team svizzero, che ha presentato i protagonisti chiamati a guidare la sfida europea nella massima competizione velica internazionale.

Il ruolo di skipper sarà affidato al britannico Paul Goodison, campione olimpico nel Laser a Pechino 2008 e con una solida esperienza in Coppa America, avendo già partecipato con American Magic.

Goodison ha evidenziato la visione a lungo termine alla base della scelta: “La visione a lungo termine è stata un fattore determinante dopo aver parlato con David Endean e, ovviamente, con Ernesto Bertarelli. Anche se sarà davvero impegnativo in questo breve periodo, considerando le squadre più consolidate che hanno continuato a competere, sarà piuttosto difficile raggiungerle. Ma la visione qui è a lungo termine e c’è la possibilità di costruire quasi da zero”.

L'equipaggio e le innovazioni tecniche

Tra i membri dell’equipaggio spiccano la svizzera Nathalie Brugger, velista olimpica nella classe Nacra 17, e Pietro Sibello, già allenatore di Alinghi e protagonista a bordo di Luna Rossa nel 2021, che ricoprirà il ruolo di trimmer.

Il timoniere di riserva sarà il neozelandese Phil Robertson, già allenatore di match racing per la formazione svizzera. A bordo anche l'australiano Jason Waterhouse, medaglia d’argento nel Nacra 17 alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, e Nicolas Rolaz, ex campione del mondo Optimist e campione del mondo U21 ILCA7.

L’AC75 del team si trova attualmente a Genova per essere aggiornato alle nuove specifiche richieste dalla competizione. Alinghi ha inoltre ingaggiato David Endean come direttore tecnico e velico, una figura chiave per la preparazione della barca e della squadra in vista delle sfide future.

Collaborazione strategica e il contesto della regata

Il team svizzero ha avviato una collaborazione strategica con il Challenger of Record, Athena Racing, guidato da Ben Ainslie.

David Endean ha spiegato che questa partnership, resa possibile dalle modifiche al Protocollo che consentono lo scambio di informazioni, è stata una scelta ovvia: “Con i limiti di budget e l’idea di dove stiamo partendo, abbiamo sentito il bisogno di trovare dei partner, e la collaborazione con GB1 ci è sembrata ovvia: noi collaboriamo con loro, loro possono avvalersi di alcuni dei nostri ragazzi e di alcuni dei nostri strumenti di progettazione della scorsa campagna, e noi possiamo trarre vantaggio da alcuni dei loro elementi di progettazione”.

La regata preliminare di Cagliari vedrà in acqua cinque team con gli AC40, tra cui Alinghi, che schiererà un solo scafo. L’evento rappresenta una tappa fondamentale di avvicinamento alla fase finale della America's Cup, prevista nell’estate 2027 a Napoli.

La presenza di atleti di alto profilo e la collaborazione internazionale testimoniano l’ambizione di Alinghi di competere ai massimi livelli, puntando su una squadra rinnovata e su una strategia di crescita a lungo termine.