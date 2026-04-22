Il Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedrà scattare il secondo turno del tabellone di singolare femminile giovedì 23 aprile. Sul Court 4, l'azzurra Jasmine Paolini affronterà la tedesca Laura Siegemund. Il match, terzo incontro di giornata con inizio programma alle ore 11.00, rappresenta una sfida inedita sul circuito maggiore, non essendoci precedenti tra le due atlete.

La giornata sul Court 4 si aprirà con il confronto tra Terence Atmane (Francia) e Miomir Kecmanovic (Serbia). A seguire, sarà la volta di Fabian Marozsan (Ungheria) contro Ethan Quinn (Stati Uniti).

Solo dopo questi due match, le protagoniste Jasmine Paolini e Laura Siegemund scenderanno in campo, determinate ad avanzare in questo importante appuntamento sulla terra rossa spagnola.

Dove seguire Paolini-Siegemund: diretta TV e streaming

Gli appassionati di tennis potranno seguire la diretta tv del match tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix. La diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW. Inoltre, una diretta live testuale sarà offerta da una piattaforma dedicata, assicurando diverse opzioni per non perdere l'incontro.

Il contesto del Mutua Madrid Open 2026

Il Mutua Madrid Open 2026, in programma dal 20 aprile al 3 maggio, si svolge alla Caja Mágica.

Questo evento, di categoria WTA 1000, riunisce le migliori tenniste per due settimane di grande tennis sulla terra battuta. È una tappa cruciale in vista del Roland Garros, attirando un vasto pubblico internazionale.

La copertura globale assicura che gli appassionati possano seguire il torneo da ogni continente, grazie a una rete di emittenti e piattaforme di streaming che trasmettono i match in diretta. Questa ampia visibilità conferma il prestigio del torneo e l'importanza delle sfide che si disputano a Madrid.