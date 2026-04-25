Il Masters 1000 di Madrid ha regalato all'Italia del tennis maschile una giornata di grandi soddisfazioni. Sulla rinomata terra rossa spagnola, Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno brillantemente superato il secondo turno, garantendosi un posto tra i protagonisti del torneo. Un bilancio decisamente positivo per gli azzurri, che prosegue il loro cammino nella prestigiosa competizione. Meno fortunata, invece, l'unica rappresentante italiana nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, che ha visto il suo percorso interrompersi.

Il primo a scendere in campo è stato Luciano Darderi, animato dalla chiara intenzione di riscattare le recenti eliminazioni all'esordio nei tornei di Montecarlo e Monaco di Baviera.

L'italo-argentino ha affrontato l'argentino Juan Manuel Cerundolo, dominando l'incontro con una prestazione convincente. In soli 78 minuti di gioco, Darderi ha imposto il suo ritmo, chiudendo il match con un perentorio 6-1 6-3. Dopo aver difeso con successo il suo primo turno di servizio, ha immediatamente conquistato un break decisivo, gestendo poi la partita con autorità e senza concedere spiragli all'avversario. Ora, per l'azzurro, si prospetta un'altra sfida di alto livello nel terzo turno, dove incontrerà il più quotato fratello di Juan Manuel, Francisco Cerundolo, attuale numero 20 del mondo.

La rimonta vincente di Flavio Cobolli

Subito dopo l'affermazione di Darderi, è stata la volta di Flavio Cobolli, protagonista di un match ben più combattuto ed emozionante contro un altro argentino, Camilo Ugo Carabelli.

Il tennista romano ha dovuto affrontare un primo set particolarmente ostico, perso al tiebreak dopo una strenua battaglia. Tuttavia, Cobolli ha dimostrato grande carattere e determinazione, reagendo con veemenza. Nel secondo parziale, ha imposto un netto 6-1, ristabilendo l'equilibrio dell'incontro. La partita si è poi decisa nel terzo e ultimo set, dove Cobolli ha saputo mantenere alta la concentrazione, chiudendo con un 6-4 che gli ha assicurato il passaggio del turno. Grazie a questa importante vittoria, Cobolli si prepara ora ad affrontare il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, attualmente posizionato al numero 96 della classifica ATP, in un incontro che si preannuncia interessante.

Jasmine Paolini eliminata, Sinner e Musetti pronti all'esordio

Non è riuscita a trovare la stessa fortuna Jasmine Paolini, la quale ha dovuto arrendersi alla statunitense Hailey Baptiste. La tennista toscana, ultima italiana rimasta nel tabellone femminile del Masters 1000 di Madrid, è stata sconfitta con il punteggio di 7-5 6-2. In un match durato quasi due ore, la Baptiste ha progressivamente preso il controllo del gioco, lasciando poche possibilità all'azzurra di ribaltare le sorti dell'incontro. Per Paolini, questa eliminazione rappresenta un passo indietro dopo la recente vittoria contro Siegemund, e la sua attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento in calendario, il prestigioso torneo di Roma, dove cercherà il riscatto.

Intanto, lontano dai riflettori dei campi principali, l'altoatesino Jannik Sinner ha svolto un'importante sessione di allenamento con l'argentino Tomas Etcheverry, in vista del suo imminente debutto nel terzo turno contro il qualificato danese Elmer Moller. Anche Lorenzo Musetti si prepara a scendere in campo, affrontando l'olandese Tallon Griekspoor. L'attesa è alta anche per una sfida che guarda al futuro del tennis: per la prima volta nel circuito maggiore, si affronteranno i due giovani talenti classe 2006, Joao Fonseca e Rafael Jodar. Questo incontro tra due enfants terribles della racchetta promette spettacolo e offre uno sguardo sulle potenziali stelle di domani, in un torneo che continua a regalare emozioni e sorprese.