Il Madrid Open 2026, prestigioso ATP Masters 1000, è iniziato con le qualificazioni tra il 20 e il 21 aprile sui campi in terra battuta di Madrid. I tabelloni principali prenderanno il via mercoledì 22 aprile, estendendosi per due settimane fino alle finali. L'evento si conferma un appuntamento cruciale della stagione tennistica internazionale.

Il calendario prevede la finale femminile sabato 2 maggio e la finale maschile domenica 3 maggio. Le sessioni di gioco, distribuite tra mattina e sera, vedranno i primi turni iniziare alle 11:00, mentre le fasi conclusive si svolgeranno nel pomeriggio e in serata.

Sede dell'evento è la Caja Mágica, con i suoi campi principali tra cui il Manolo Santana Stadium e il campo Arantxa Sánchez Vicario.

Il Programma Dettagliato del Torneo

Il calendario del Madrid Open 2026 presenta un'intensa successione di incontri. I primi turni del singolare maschile si terranno mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. Seguiranno i secondi turni venerdì 24 e sabato 25 aprile, con sessioni alle 11:00 e alle 20:00. Il terzo turno è in programma domenica 26 e lunedì 27 aprile, anch'esso con doppia sessione. Gli ottavi di finale sono fissati per martedì 28 aprile, mentre i quarti di finale si disputeranno tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, con inizio alle 13:00 e alle 20:00. Le semifinali maschili avranno luogo venerdì 1° maggio, alle 13:30 e alle 20:00.

Sabato 2 maggio sarà la volta della finale del doppio maschile, non prima delle 14:00, e l'atto conclusivo del torneo, la finale del singolare maschile, è attesa domenica 3 maggio alle 17:00.

La programmazione con sessioni diurne e serali offre agli appassionati la flessibilità di seguire gli incontri in vari momenti, beneficiando della possibilità di assistere a più partite grazie alla copertura multi-campo.

Dove Vedere il Madrid Open 2026: Guida TV e Streaming

Per il pubblico italiano, la diretta TV del Madrid Open 2026 sarà disponibile su Sky Sport, con i dettagli dei canali che verranno resi noti in prossimità dell'evento. La copertura in streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV, piattaforme che consentiranno di seguire tutti i match anche in mobilità.

Sarà inoltre offerta una diretta testuale dedicata a tutti gli incontri che vedranno protagonisti gli atleti italiani.

A livello globale, la copertura televisiva e streaming del torneo è estesa. Nel Regno Unito, la trasmissione sarà curata da Sky Sports Tennis. Negli Stati Uniti, gli incontri saranno visibili su Tennis Channel e Tennis TV. In Spagna, la visione sarà garantita da RTVE e Movistar+. La Francia vedrà Eurosport come emittente principale, mentre in Germania e Austria la copertura sarà affidata a Sky Deutschland. In Australia, infine, il torneo sarà trasmesso da beIN Sports. Per gli appassionati della visione online, Tennis TV e WTA TV proporranno la trasmissione di tutti i match ATP e WTA, offrendo l'accesso a più campi in contemporanea e la possibilità di rivedere gli incontri on demand.

Il Madrid Open 2026 si conferma un evento di rilievo mondiale, assicurando una copertura capillare che consente agli appassionati di ogni continente di seguire le sfide dei migliori tennisti e tenniste del circuito internazionale.