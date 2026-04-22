Nel primo turno del prestigioso torneo ATP Madrid, quarto Masters 1000 stagionale e secondo appuntamento sulla terra battuta, il tennista italiano Lorenzo Sonego è stato sconfitto dal qualificato serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 6-3, 7-6(1). L'incontro, durato un'ora e trentaquattro minuti, ha visto il piemontese pagare una partenza difficile, che ha compromesso l'esito finale. Lajovic, grazie a questa vittoria, accede al secondo turno dove affronterà il francese Arthur Rinderknech.

La partita ha preso una piega complessa per Sonego fin dall'inizio.

Lajovic ha subito approfittato di un brutto avvio del torinese, capitalizzando gli errori dell'avversario, tra cui un rovescio in rete, per ottenere il break e portarsi sul 2-0. Il serbo ha poi allungato rapidamente sul 4-0, mostrando grande solidità e sfruttando anche uno smash clamorosamente sbagliato dall'italiano. Nonostante un tentativo di reazione di Sonego, che è riuscito a recuperare uno dei due break accorciando sul 4-2, Lajovic ha mantenuto il controllo del proprio servizio, chiudendo il primo set sul 6-3 con un efficace diritto in cross.

Il secondo set più combattuto e il tie-break decisivo

La seconda frazione ha visto un Lorenzo Sonego con un piglio decisamente diverso. Il tennista piemontese ha iniziato con maggiore determinazione, conquistando il primo gioco grazie a un preciso passante incrociato di diritto.

Lajovic ha risposto prontamente, pareggiando i conti e mantenendo il duello in equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno difeso i propri turni di battuta. Sonego ha mostrato resilienza, rimontando da 0-30 e siglando il 4-3 con una prima vincente, per poi portarsi sul 5-4. Tuttavia, il serbo ha reagito con forza, annullando un tentativo di break e impattando sul 5-5, portando il set al tie-break. Nel gioco decisivo, Lajovic ha preso subito il largo, siglando un minibreak in apertura e proiettandosi sul 3-0. Sfruttando gli errori del piemontese, il serbo è volato sul 5-1, procurandosi il match point con un contropiede di diritto e chiudendo definitivamente sul 7-1.

Le statistiche del match e il bilancio degli italiani

Analizzando i numeri del match, Lorenzo Sonego ha concluso la sua prestazione con quattro ace e un doppio fallo, mantenendo un 65% di prime in campo. Ha vinto il 72% dei punti sulla prima di servizio e il 53% sulla seconda. Nonostante i 15 vincenti, il torinese ha commesso ben 27 errori gratuiti. Dusan Lajovic, invece, ha registrato 18 vincenti e solo 16 errori gratuiti, dimostrando una maggiore precisione. Il computo totale dei punti ha visto il serbo prevalere con 64 a 51.

La giornata si è rivelata complessivamente amara per i colori italiani al Masters 1000 di Madrid. Oltre alla sconfitta di Sonego, il primo turno ha visto l'eliminazione di altri azzurri.

Mattia Bellucci, Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto sono stati tutti superati da avversari provenienti dalle qualificazioni, confermando un inizio di torneo difficile per la spedizione italiana nella capitale spagnola.