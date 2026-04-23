Christian Mantegazza, classe 2005, si è riconfermato campione italiano nei 200 rana per il secondo anno consecutivo, trionfando agli Assoluti di Riccione. L'atleta del Nuoto Team Trezzo ha conquistato il titolo con una prestazione solida, chiudendo la gara in 2:10.03 e assicurandosi così il pass per i prossimi Europei di Parigi 2026. Questa vittoria rappresenta una tappa significativa nel suo percorso di crescita, che lo sta portando ai vertici della specialità.

Mantegazza ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulla rana, mettendo da parte i misti, e si allena quotidianamente in un gruppo altamente competitivo.

Il suo obiettivo dichiarato è quello di migliorare ulteriormente in una gara che, come lui stesso riconosce, è ancora tutta da perfezionare. Nonostante il successo, il giovane campione mantiene la consapevolezza dei margini di crescita e delle ambizioni che lo attendono nei futuri appuntamenti internazionali.

La gara e il podio

La finale dei 200 rana è stata caratterizzata da una gestione tattica accorta. Nei primi 50 metri, Alessandro Fusco ha tentato di imporre un ritmo elevato, ma Mantegazza ha saputo attendere il momento opportuno per accelerare. Dopo la virata dei 100 metri, il nuotatore lombardo ha preso il comando, distendendo la sua nuotata e chiudendo in solitaria. Il suo tempo di 2:10.03 rispetta gli standard federali per la qualificazione agli Europei, sebbene rimanga a oltre sei decimi dal suo primato personale di 2:09.39, stabilito al Settecolli di Roma nella passata stagione.

Alle sue spalle si è distinto Andrea Prapugicu, che ha conquistato la medaglia d’argento con un eccellente 2:11.68, migliorando di quasi quattro secondi il proprio record personale. Il terzo posto è andato ad Alessandro Fusco, che ha fermato il cronometro a 2:12.21, un tempo lontano dalle prestazioni che gli avevano permesso di brillare alle Universiadi di Berlino.

Prospettive future e ambizioni

Per Christian Mantegazza, il successo di Riccione è solo un passaggio verso traguardi ancora più ambiziosi. Il giovane ranista punta a scendere stabilmente sotto il muro dei 2:09, soglia considerata necessaria per competere da protagonista in una finale europea. Gli obiettivi per il futuro sono chiari: dal Settecolli agli Europei di Parigi, con la consapevolezza che sarà necessario ulteriore lavoro per raggiungere l'élite mondiale della specialità.

La sua determinazione e la crescita costante lo rendono una delle promesse più interessanti del nuoto italiano.

Il podio dei 200 rana maschili agli Assoluti di Riccione ha visto Mantegazza sul gradino più alto, seguito da Prapugicu e Fusco. La competizione ha confermato il valore del giovane campione e ha acceso i riflettori su nuovi talenti pronti a emergere nella rana azzurra.