Il Santiago Bernabéu si è trasformato in un inedito palcoscenico tennistico, ospitando un evento esclusivo che ha segnato l'apertura del Madrid Open. Sul leggendario terreno di gioco dello stadio del Real Madrid è stato infatti allestito un campo da tennis temporaneo, teatro di un'esibizione che ha visto protagonisti alcuni dei volti più noti dello sport internazionale. L'iniziativa, rigorosamente riservata e senza accesso per il pubblico o i media esterni, ha riunito l'ex tennista Rafael Nadal, l'attuale numero uno del ranking ATP Jannik Sinner, e i calciatori del Real Madrid Thibaut Courtois e Jude Bellingham.

A fare da giudice di sedia d'eccezione è stato il presidente dei blancos, Florentino Pérez.

I primi a calcare il campo sono stati i calciatori Jude Bellingham e Thibaut Courtois, ai quali si sono poi uniti Jannik Sinner e Rafael Nadal. I quattro hanno dato vita a una breve ma intensa esibizione, alternando scambi e momenti di grande convivialità, immortalati in scatti fotografici che hanno rapidamente conquistato i social media, testimoniando il carattere esclusivo e spettacolare dell'evento. Florentino Pérez ha guidato la partita dalla sedia arbitrale, e al termine dell'incontro ha omaggiato Jannik Sinner con una maglia del Real Madrid recante il numero uno.

Unione di sport e spettacolo

L'iniziativa ha esteso il suo richiamo coinvolgendo altre figure di spicco del panorama sportivo mondiale.

Sul campo sono intervenute anche la calciatrice del Real Madrid Linda Caicedo e la tennista Iga Swiatek. Presenti anche Feliciano López e Garbiñe Muguruza, in qualità di codirettori del torneo, insieme a Gerard Tsobanian (CEO del Masters 1000 spagnolo) e Andrea Gaudenzi, presidente dell'ATP. La giornata si è conclusa con un simbolico scambio di regali: maglie autografate e racchette hanno suggellato l'incontro, evidenziando lo spirito di amicizia e la collaborazione tra le diverse discipline sportive.

La superficie allestita sul prato del Bernabéu è stata progettata per riprodurre fedelmente le condizioni della terra battuta, analogamente a quanto avviene alla Caja Mágica, sede tradizionale del torneo.

Questo evento ha rappresentato un'occasione unica e suggestiva per celebrare l'inizio del Madrid Open, fondendo il fascino del calcio con la spettacolarità del tennis in un contesto senza precedenti. È stato inoltre comunicato che Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, non ha preso parte all'iniziativa, motivando la sua assenza con differenze nelle condizioni di gioco rispetto alla Caja Mágica.

Sinner, il debutto e l'impatto dell'evento

Jannik Sinner, protagonista indiscusso dell'esibizione, si prepara ora al suo debutto ufficiale nel torneo, dove affronterà il tennista francese Benjamin Bonzi. L'evento al Bernabéu ha offerto una straordinaria visibilità al mondo del tennis, rafforzando il legame tra la capitale spagnola, il Real Madrid e il Masters 1000.

La presenza di Rafael Nadal, noto tifoso dei blancos e membro onorario del club, ha ulteriormente accresciuto il prestigio dell'iniziativa, caratterizzata da un'atmosfera conviviale e di alto livello sportivo.

Il successo mediatico dell'evento, divenuto rapidamente virale sui social, conferma la capacità del Madrid Open di innovare e di attrarre un pubblico sempre più vasto, anche grazie alla sinergia tra tennis e calcio. Il campo temporaneo rimarrà operativo al Bernabéu per una settimana, garantendo agli atleti un'esperienza davvero unica e agli appassionati un'occasione irripetibile per ammirare i propri beniamini in un contesto fuori dal comune.