Enzo Maresca emerge come il principale candidato per la prestigiosa panchina del Manchester City, qualora l'attuale tecnico, Pep Guardiola, dovesse decidere di lasciare il club al termine della stagione in corso. L'allenatore italiano, che si trova attualmente senza una squadra dopo la sua recente separazione dal Chelsea, avrebbe già avviato e concluso colloqui preliminari positivi con la dirigenza dei Citizens, delineando un possibile futuro all'Etihad Stadium.

Il Futuro di Guardiola e il Piano del City

Maresca è considerato il favorito indiscusso per prendere il posto del suo ex mentore, Pep Guardiola.

Nonostante il tecnico catalano abbia ancora un anno di contratto che lo lega al Manchester City, il club non intende farsi trovare impreparato. Per questa ragione, la società sta attivamente predisponendo un piano di successione dettagliato, un "piano B", da attivare nell'eventualità che Guardiola scelga di intraprendere una nuova avventura professionale. Tuttavia, un elemento che potrebbe complicare notevolmente la trattativa per Maresca è rappresentato dagli obblighi contrattuali che l'allenatore italiano detiene ancora con il Chelsea, un aspetto che richiederà un'attenta gestione.

Il Legame tra Maresca e Guardiola

Il rapporto tra Enzo Maresca e Pep Guardiola è profondo e consolidato. Lo stesso Guardiola ha espresso pubblicamente la sua stima, definendo Maresca "uno dei migliori allenatori al mondo" e lodando il suo operato al Chelsea come "eccezionale".

Questa reciproca ammirazione affonda le radici in una collaborazione professionale di successo: Maresca ha ricoperto il ruolo di assistente di Guardiola proprio al Manchester City, contribuendo in modo significativo alla vittoria della Champions League nel 2023. Inoltre, Maresca è un convinto estimatore dello stile di gioco di Guardiola, una filosofia calcistica che condivide appieno e che rappresenta un punto di forza nella sua candidatura.

La Strategia di Successione dei Citizens

Enzo Maresca è il candidato di punta per subentrare a Guardiola, qualora quest'ultimo decidesse di congedarsi dal Manchester City alla fine della stagione. La dirigenza del club, sotto la guida attenta del direttore sportivo Hugo Viana, è già impegnata nella definizione di questo ambizioso piano di successione.

La complessità dell'operazione, come già menzionato, è accentuata dalla persistenza degli obblighi contrattuali che Maresca ha con il Chelsea, un dettaglio che potrebbe richiedere ulteriori negoziazioni e accordi per essere risolto, ma che non sembra intaccare la sua posizione di principale favorito.