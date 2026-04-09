Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, superando il ceco Tomas Machac in una partita combattuta e segnata da alcune difficoltà fisiche. In poco più di due ore, l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1 6-7(3) 6-3, mostrando carattere e determinazione nonostante una giornata non al 100% fisicamente. Il suo prossimo avversario sarà il canadese Felix Auger-Aliassime.

La sfida è iniziata con un Sinner subito aggressivo, capace di infilare dieci punti consecutivi e portarsi rapidamente sul 4-0, approfittando anche di diversi errori dell’avversario.

Il primo set si è chiuso in soli ventisei minuti con un netto 6-1.

Nel secondo parziale, l’inerzia è cambiata. Dopo aver subito un break, Sinner ha mostrato un calo di energie e ha commesso diversi errori, cedendo il servizio e permettendo a Machac di allungare la partita. Il ceco ha poi dominato il tie-break, complice anche qualche problema di schiena accusato dall’italiano, soprattutto al servizio. Questo ha interrotto la striscia di trentasette set consecutivi vinti da Sinner nei tornei Masters 1000.

Reazione e gestione delle difficoltà

Nel terzo set, Sinner ha saputo reagire con lucidità, ottenendo un break a zero grazie a un rovescio lungolinea di grande qualità. Sul 3-2, entrambi i giocatori hanno richiesto l’intervento del fisioterapista: per Sinner si è trattato di una constatazione di un senso di giramento di testa, mentre Machac ha usufruito di un medical timeout per un problema all’avambraccio sinistro.

All’azzurro è stata somministrata una pastiglia, ma ciò non ha influito negativamente sul suo rendimento, che è rimasto costante. Machac ha poi commesso quattro errori gratuiti consecutivi, consegnando il set e il match a Sinner, che ha chiuso sul 6-3.

Il confronto ha evidenziato la capacità di Sinner di gestire le difficoltà. Il dato dei vincenti e degli errori gratuiti (23-30 per l’italiano, 18-49 per il ceco) sottolinea come l’azzurro abbia saputo mantenere il controllo nei momenti chiave. Le percentuali di prime in campo sono state del 57% per Sinner e del 54% per Machac, con l’italiano che ha vinto il 72% dei punti giocati con la prima di servizio.

Le parole di Sinner e il prossimo impegno

Al termine dell’incontro, Sinner ha commentato: “Posso essere contento… questa volta ho sofferto un po’, mi sono sentito stanco… la cosa più importante oggi era superare la situazione in qualche modo… è stata una giornata positiva”. Ha poi aggiunto: “La priorità è recuperarsi bene per affrontare un incontro complicato contro un avversario come Felix…”.

Nonostante il momento di difficoltà, Sinner prosegue la sua corsa a Montecarlo e rimane in piena lotta per il vertice del ranking mondiale. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato da Auger-Aliassime, che ha raggiunto i quarti dopo il ritiro di Casper Ruud. La determinazione e la resilienza mostrate dall’azzurro lasciano ben sperare per il prosieguo del torneo.