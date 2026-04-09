Jannik Sinner torna protagonista al Masters1000 di Montecarlo, dove oggi, giovedì 9 aprile, affronterà il ceco Tomas Machac negli ottavi di finale. L'incontro si disputerà sul prestigioso campo Ranieri III, uno dei palcoscenici più importanti del circuito tennistico. Sinner arriva a questa sfida dopo un brillante esordio contro il francese Ugo Humbert, superato agevolmente con una prestazione convincente due giorni fa. La partita odierna rappresenta un banco di prova significativo per il numero due del mondo, chiamato a confermare l'ottimo stato di forma e la determinazione mostrati finora in questo importante torneo sulla terra rossa.

Il match tra Sinner e Machac sarà il secondo incontro in programma sul campo centrale, una posizione che ne sottolinea l'importanza nel calendario della giornata. Sarà preceduto dalla sfida tra il belga Zizou Bergs e il tedesco Alexander Zverev, il cui inizio è fissato per le ore 11:00. Di conseguenza, l'orario di inizio per l'incontro di Sinner è previsto per le 12:10, ma è bene ricordare che potrebbe subire variazioni in base alla durata dei match precedenti. Il confronto con Machac, che ha dimostrato la sua solidità superando Cerundolo nel turno precedente, si preannuncia interessante e combattuto: Sinner parte indubbiamente favorito, ma dovrà prestare attenzione alle potenziali insidie che un avversario in crescita e motivato come il ceco può riservare, specialmente su una superficie come la terra battuta.

Dove seguire Sinner-Machac: TV e streaming

Gli appassionati di tennis e i tifosi di Jannik Sinner potranno seguire la sfida in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis, entrambi canali dedicati e disponibili per gli abbonati al servizio. Per chi preferisce la visione in streaming, la partita sarà accessibile tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis Tv, che consentono la visione in diretta dei contenuti Sky su diversi dispositivi. Sarà inoltre possibile rimanere aggiornati sull'andamento dell'incontro seguendo una diretta testuale dettagliata, offerta da vari servizi online dedicati agli eventi sportivi.

Sinner a Montecarlo: il percorso e l'obiettivo ranking mondiale

Dopo il successo netto su Ugo Humbert, con un punteggio di 6-3, 6-0, ottenuto nei sedicesimi di finale, Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Montecarlo con l'obiettivo dichiarato di raggiungere un altro risultato di grande prestigio nella sua già brillante stagione.

Il tennista italiano, reduce dalla soddisfacente e storica vittoria del Sunshine Double negli Stati Uniti, punta ora con decisione a riappropriarsi del primo posto nel ranking mondiale. Questo traguardo appare concreto e alla sua portata, soprattutto considerando che lo scorso anno non aveva preso parte al torneo monegasco e ha quindi la possibilità di conquistare tutti i 1.000 punti in palio per la vittoria finale. La sfida contro Tomas Machac rappresenta dunque un passaggio cruciale e determinante in questo percorso ambizioso, in un torneo che vede Sinner tra i principali protagonisti e uno dei candidati più accreditati alla vittoria finale.