Ha preso il via a Roma il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics 2026, un evento che si propone come simbolo di inclusione. Fino al 26 aprile, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ospita per tre giorni delegazioni e atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da Italia, Germania, Grecia, Libia e Portogallo. Questa ampia partecipazione internazionale conferma la crescente dimensione europea e mediterranea del progetto, favorendo un luogo di incontro e condivisione.

L'evento rappresenta un'occasione concreta per promuovere l'inclusione, costruire relazioni autentiche e favorire la crescita personale tramite lo sport.

Il canottaggio, disciplina che richiede ascolto, coordinazione e fiducia reciproca, si afferma come strumento di integrazione, dove ogni atleta è parte essenziale dell'equipaggio. Il claim dell'edizione 2026, "Looking back to move Forward", valorizza il percorso compiuto per continuare a crescere, trasformando ogni esperienza in nuove opportunità e un movimento proiettato al futuro.

La persona al centro del progetto

Il progetto Canottaggio Special Olympics 2026 mira a sviluppare un percorso che unisca competizioni, formazione e scambio internazionale. Al centro di questa visione c'è la persona, con il suo diritto a partecipare pienamente alla vita sociale e sportiva. Lo sport, in tal senso, rafforza autonomia, autostima e senso di appartenenza.

Introdotto in Italia nel 2005 e riconosciuto disciplina ufficiale Special Olympics dal 2011, il canottaggio continua la sua espansione su tutto il territorio nazionale. Il progetto 2026 segna un passo decisivo verso maggiore diffusione e apertura internazionale, con l'Italia come esempio pilota e punto di riferimento.

Tra i momenti salienti del Meeting, spicca l'Unified Experience, in programma domenica, che vedrà equipaggi misti composti da atleti, atleti partner e rappresentanti delle istituzioni remare insieme. Questa esperienza altamente simbolica traduce in pratica il valore dell'inclusione: collaborare, sostenersi e avanzare uniti verso un obiettivo comune. Grande attenzione è dedicata anche alla formazione, con il programma "Coach for Inclusion", rivolto a tecnici italiani e internazionali, offrendo strumenti concreti per un allenamento sempre più accessibile e inclusivo.

Prossimi appuntamenti e sostegno istituzionale

Il Meeting di Roma è una tappa fondamentale di preparazione per i prossimi impegni: i Giochi Nazionali Estivi di Lignano Sabbiadoro, previsti dal 19 al 24 maggio, e i Giochi Nazionali Special Olympics del Saarland, in Germania, nel mese di giugno. L'evento è realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il sostegno del Ministro per le disabilità, confermando l'impegno istituzionale nel promuovere sport e inclusione. Inclusività e accessibilità saranno garantite durante tutta la manifestazione, anche grazie alla presenza di interpreti LIS e servizi dedicati, per consentire a tutti di vivere pienamente l'esperienza, senza barriere.

Il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics 2026 lascerà una traccia profonda e duratura: non solo nei risultati sportivi, ma nelle relazioni costruite, nella fiducia condivisa e nella consapevolezza che, dentro e fuori dall'acqua, la vera crescita si realizza solo insieme.