La quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, 167,2 chilometri con partenza e arrivo a Galdakao, ha presentato un percorso ricco di strappi e salite impegnative. La 65esima edizione della corsa a tappe spagnola è entrata nella sua fase decisiva. Paul Seixas ha mantenuto la maglia di leader con 1’59'' su Primoz Roglic, forte del vantaggio accumulato nelle prime due frazioni. La tappa precedente era stata vinta dal francese Axel Laurence con una lunga fuga.

La frazione si è animata fin dai primi chilometri. Dopo la partenza ufficiale alle 13.23, il gruppo ha affrontato il GPM di Aretxabalgane, dove Joan Bou ha consolidato la sua leadership nella classifica degli scalatori.

Julian Alaphilippe è stato tra i protagonisti dei primi tentativi di fuga. Sul secondo GPM, San Pelayo, Scaroni, Soler e Garcia Pierna si sono riportati in testa. Una caduta nelle retrovie ha temporaneamente spezzato il gruppo, poi ricompattatosi.

McNulty protagonista in fuga solitaria

Il momento decisivo è giunto poco prima delle 15.00, quando Brandon McNulty ha sferrato un'azione solitaria. Dopo aver vinto il GPM di Unbe, lo statunitense ha incrementato il suo vantaggio, arrivando a precedere un gruppo di oltre trenta corridori con un margine fino a tre minuti. La Uno‑X Mobility si è distinta tra gli inseguitori, cercando di organizzare la rincorsa.

La frazione, con una media oraria di 41,7 km/h, si è rivelata selettiva per le numerose asperità.

Dopo Aretxabalgane, i ciclisti hanno affrontato San Pelaio, Jata e Unbe, oltre alla doppia ascesa all’Elorritxueta e la salita finale di Legina (tre chilometri all’8%). L'assenza di Isaac del Toro, ritiratosi per una caduta il giorno precedente, ha privato la corsa di un atteso protagonista.

Il tracciato e le dinamiche di gara

Il Giro dei Paesi Baschi si è distinto per la varietà del tracciato, favorendo attaccanti e uomini di classifica. La gestione delle energie e la capacità di affrontare gli strappi sono state determinanti, specialmente nella seconda metà. Il percorso, con partenza e arrivo a Galdakao, ha messo alla prova resistenza e supporto delle squadre ai propri capitani nelle fasi cruciali.

Nonostante le difficoltà, Paul Seixas ha difeso con successo la maglia di leader. L'azione di McNulty è stata uno degli episodi più significativi, confermando come le tappe basche premino coraggio e determinazione. Il finale dell'edizione, con la salita di Legina e l'arrivo in quota, promette ancora spettacolo e possibili colpi di scena.