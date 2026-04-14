Il tennista Daniil Medvedev è stato protagonista di un episodio di comportamento antisportivo durante i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. L'evento ha avuto luogo nel match che lo vedeva opposto a Matteo Berrettini, dove il russo, attuale numero dieci del mondo, ha manifestato apertamente la sua frustrazione. Sotto nel punteggio per 0-6 e 0-2, Medvedev ha scagliato ripetutamente la propria racchetta a terra sul campo in terra rossa del Principato, attirando i fischi e le reazioni sarcastiche del pubblico presente.

Dopo averla raccolta, Medvedev ha continuato a colpire la racchetta sul terreno per più volte, mentre dagli spalti si levavano gli "olé" degli spettatori.

La partita si è conclusa con una netta vittoria per Matteo Berrettini, che si è imposto con un doppio 6-0. Il tennista romano è stato poi eliminato dal brasiliano Joao Fonseca nel turno successivo. Per il suo gesto, Medvedev è stato sanzionato con una multa di 6.000 euro per comportamento antisportivo, come comunicato dall'ATP Tour. Non si tratta di un episodio isolato per il campione degli US Open 2021, che in passato aveva già ricevuto sanzioni significative: 76.000 dollari agli Australian Open e 42.500 dollari agli US Open per episodi analoghi.

La stagione di Daniil Medvedev

La stagione in corso si sta rivelando particolarmente complessa per Medvedev. Prima dell'eliminazione prematura a Montecarlo, il tennista russo si era fermato ai sedicesimi di finale anche al Masters 1000 di Miami, sconfitto dall'argentino Francisco Cerundolo.

Precedentemente, il 15 marzo, aveva perso la finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, in un match deciso al tie-break dopo due set. Nonostante queste difficoltà, Medvedev ha comunque ottenuto un successo importante, conquistando il titolo dell'ATP 500 di Dubai. Agli Australian Open, invece, il suo percorso si è interrotto al quarto turno, dove è stato battuto dallo statunitense Learner Tien.

Dettagli della sanzione e precedenti

La sanzione di 6.000 euro inflitta a Medvedev per l'episodio di Montecarlo risulta inferiore rispetto alle multe ricevute in precedenza nei tornei del Grande Slam. Durante l'incontro con Berrettini, il russo ha ricevuto una violazione del codice per comportamento antisportivo dall'arbitro di sedia.

Il gesto di frustrazione, che ha visto Medvedev distruggere la racchetta con sette colpi consecutivi, è avvenuto all'inizio del secondo set, quando ha perso il servizio e si è trovato in svantaggio per 2-0. Dopo averla lanciata verso un telone a bordo campo, e non ancora placato, ha continuato a colpirla fino a ridurla in pezzi, gettandola infine nel cestino tra gli applausi ironici del pubblico. L'incontro si è concluso in soli 49 minuti.