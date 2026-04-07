Il giovane talento italiano Flavio Cobolli si prepara a scendere nuovamente in campo mercoledì 8 aprile per una sfida cruciale al prestigioso Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro affronterà Alexander Blockx nel secondo turno del torneo, in un incontro che determinerà l'accesso agli ottavi di finale. La partita è fissata sul suggestivo Court des Princes e avrà inizio a partire dalle ore 11.00, posizionandosi come il quarto match in programma della giornata.

La sfida e il percorso nel torneo

Questo atteso confronto vedrà opporsi il 23enne romano Flavio Cobolli, attualmente posizionato al numero 16 del ranking ATP, e il promettente 20enne belga Alexander Blockx, che occupa la 91ª posizione mondiale.

Si tratta di una sfida inedita tra i due tennisti, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse all'incontro. Entrambi hanno dimostrato grande determinazione per raggiungere questo punto del torneo.

Cobolli ha conquistato l'accesso al secondo turno grazie a una convincente vittoria al primo turno contro Francisco Comesana, mostrando un'ottima forma. Dal canto suo, Blockx, proveniente dalle qualificazioni, ha superato un ostacolo significativo battendo Denis Shapovalov nella sua partita d'esordio, guadagnandosi così l'importante opportunità di misurarsi con l'azzurro. Il match si svolgerà sullo stesso Court des Princes, che ospiterà prima altre tre sfide di rilievo: Rublev contro Bergs, Fonseca contro Rinderknech e Moutet contro Ruud, preparando il terreno per il duello tra Cobolli e Blockx.

Dove seguire il match: diretta TV e streaming

Per tutti gli appassionati di tennis, l'incontro tra Flavio Cobolli e Alexander Blockx sarà ampiamente coperto. La diretta televisiva sarà assicurata da Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport Plus. Si consiglia di verificare la programmazione mattutina per conoscere il canale specifico su cui verrà trasmesso il match.

Per chi preferisce seguire l'evento in mobilità o tramite dispositivi connessi, la diretta streaming sarà accessibile agli abbonati attraverso le piattaforme dedicate: Sky Go, NOW e Tennis TV. Inoltre, per un aggiornamento costante e in tempo reale, OA Sport offrirà una dettagliata diretta testuale dell'incontro, permettendo di non perdere nessun momento saliente della partita.