La giornata di venerdì 10 aprile segna un momento chiave per l'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026, con i quarti di finale di singolare e doppio. L'attenzione è rivolta a Jannik Sinner, l'unico italiano rimasto nel singolare, che affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime nel secondo match sul Court Rainier III. Il vincitore di questa sfida incontrerà in semifinale chi prevarrà tra Joao Fonseca e Alexander Zverev.

Sul Court Rainier III si disputeranno anche gli incontri tra Carlos Alcaraz e Alexander Bublik, seguiti da Valentin Vacherot contro Alex de Minaur.

Sul Court des Princes, dalle ore 11.00, avranno luogo i quattro quarti di finale del doppio.

Il programma completo dei match

Ecco il dettaglio degli incontri previsti per venerdì 10 aprile all'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026:

Court Rainier III, dalle ore 11.00:

Joao Fonseca – Alexander Zverev

A seguire: Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime

– Felix Auger-Aliassime A seguire: Carlos Alcaraz – Alexander Bublik

– Alexander Bublik A seguire: Valentin Vacherot – Alex de Minaur

Court des Princes, dalle ore 11.00 (doppio):

Marcel Granollers / Horacio Zeballos – Guido Andreozzi / Manuel Guinard

A seguire: Christian Harrison / Neal Skupski – Marcelo Arevalo / Mate Pavic

A seguire: Kevin Krawietz / Tim Puetz – Julian Cash / Lloyd Glasspool

A seguire: Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin – Harri Heliovaara / Henry Patten

Dove seguire i quarti di finale: tv e streaming

Tutti i quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, a partire dalle ore 11.00.

La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW e Tennis TV. Per aggiornamenti in tempo reale, è prevista una diretta live testuale per i primi tre quarti di finale di singolare. La copertura include anche servizi interattivi come Sky Sport Plus ed Extra Match.

Il torneo si concluderà domenica 12 aprile con la finale del singolare, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e TV8, garantendo una copertura completa fino all'assegnazione del titolo.