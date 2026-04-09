Il tennista italiano Jannik Sinner, numero due del seeding e del ranking mondiale, si prepara a scendere in campo per gli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026. L'azzurro affronterà il ceco Tomas Machac in un incontro che promette spettacolo e che si disputerà sul prestigioso Court Rainier III.

Questa sfida, valida per il terzo turno di singolare, segna la quarta volta in cui i due atleti si trovano di fronte, ma rappresenta una novità assoluta: sarà infatti la prima occasione in cui Sinner e Machac si contenderanno la vittoria sulla terra battuta.

Sinner arriva a questo appuntamento con un bilancio impeccabile nei precedenti diretti, avendo sempre trionfato senza mai concedere un set al suo avversario.

Il programma della giornata monegasca prevede che il match tra Sinner e Machac sia il secondo in calendario sul Court Rainier III. L'inizio è fissato dopo la conclusione dell'incontro che vedrà opposti il belga Zizou Bergs e il tedesco Alexander Zverev, con il primo match che prenderà il via alle ore 11:00.

Sinner vs. Machac: i precedenti dominati dall'azzurro

La storia degli scontri diretti tra Jannik Sinner e Tomas Machac racconta di un dominio incontrastato da parte dell'italiano. Finora, Sinner ha sempre avuto la meglio, dimostrando una superiorità costante su diverse superfici.

L'ultimo confronto tra i due risale a pochi mesi fa, nel 2026, durante i sedicesimi di finale del torneo di Doha, dove Sinner si è imposto con un netto 6-1, 6-4. Gli altri due incontri si sono svolti nel 2024 e hanno visto l'azzurro prevalere con altrettanta autorevolezza: nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, Sinner ha vinto per 6-4, 6-2, mentre nella semifinale di Shanghai ha chiuso la partita con il punteggio di 6-4, 7-5. In tutte queste occasioni, Machac non è riuscito a strappare nemmeno un parziale, evidenziando la solidità del gioco di Sinner.

La posta in palio e l'incognita terra battuta

La sfida di Montecarlo assume un'importanza cruciale per entrambi i tennisti. Per Jannik Sinner, l'obiettivo primario è quello di confermare il suo eccellente stato di forma e proseguire il cammino in uno dei tornei più prestigiosi del circuito Masters 1000, puntando all'accesso ai quarti di finale.

Per Tomas Machac, invece, l'incontro rappresenta un'opportunità significativa per tentare il "colpo a sorpresa", superare un avversario di altissimo livello e migliorare così la propria posizione nel ranking mondiale.

L'introduzione della terra battuta come superficie di gioco aggiunge un elemento di incertezza e nuove variabili tattiche. Nonostante ciò, Sinner parte con i favori del pronostico, forte dei suoi precedenti successi e della sua attuale posizione di vertice nel tennis mondiale. La partita è attesa con grande interesse dagli appassionati italiani, che seguiranno l'incontro in diretta televisiva e streaming, sperando di vedere l'azzurro protagonista anche sulla terra rossa monegasca.